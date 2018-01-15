2017 yılında 10 günlük Kurban Bayramı tatilinin sevincini yaşayan vatandaşlar, 2018 yılında da tatil günlerinin ne zaman olduğunu araştırmaya başladı. Peki, bu yıl bayramlar ne zamana denk geliyor? 2018 resmi tatiller ne zaman? İşte 2018 bayramlar ve resmi tatiller takvimi...

2018 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ VE BAYRAMLAR

Yılbaşı 1 Ocak 2018 (Pazartesi gününe denk geliyor)

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 01 Mayıs 2018 (Pazartesi gününe denk geliyor)

Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs 2018 (Salı gününe denk geliyor)

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs 2018 (Cumartesi gününe denk geliyor)

Ramazan Bayramı Arefesi 14 Haziran 2018 (Perşembe gününe denk geliyor)

Ramazan Bayramı 1. gün 15 Haziran 2018 (Cuma gününe denk geliyor)

Ramazan Bayramı 2. gün 16 Haziran 2018 (Cumartesi gününe denk geliyor)

Ramazan Bayramı 3. gün 17 Haziran 2018 (Pazar gününe denk geliyor)

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15 Temmuz 2018 (Pazar gününe denk geliyor)

Kurban Bayramı Arefesi 20 Ağustos 2018 (Pazartesi gününe denk geliyor)

Kurban Bayramı 1. gün 21 Ağustos 2018 (Salı gününe denk geliyor)

Kurban Bayramı 2. gün 22 Ağustos 2018 (Çarşamba gününe denk geliyor)

Kurban Bayramı 3. gün 23 Ağustos 2018 (Perşembe gününe denk geliyor)

Kurban Bayramı 4. gün 24 Ağustos 2018 (Cuma gününe denk geliyor)

Zafer Bayramı 30 Ağustos 2018 (Perşembe gününe denk geliyor)

Cumhuriyet Bayramı 28-29 Ekim 2018 (Pazar-Pazartesi gününe denk geliyor)

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