2018 Rize Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları

Milyonlarca vatandaş Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem TBMM’yi belirlemek için sandık başına gitti. Saat 17.00’de sandıkların kapanmasıyla
birlikte oy sayımına geçildi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Rize 2018 Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları da gelmeye başladı…
YSK’nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Rize 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçim sonuçları da gelmeye başladı... İl genelinde yüzde 87.28 seçime katılım oranı sağlanırken saat 20:08 itibarıyla açılan sandık sayısı ise yüzde 88.3 … Rize 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 144.535 oyla yüzde 77.69 - Muharrem İnce: 29.918 oyla yüzde 16.08 - Meral Akşener: 8.503 oyla yüzde 4.57 - Temel Karamollaoğlu: 2.342 oyla yüzde 1.26 - Selahattin Demirtaş: 439 oyla yüzde 0.24 - Doğu Perinçek: 313 oyla yüzde 0.17 aldı.
Rize 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:
Milletvekili genel seçime yüzde 87.50 oranında katılımın sağlandığı Rize il genelinde sandıklar saat 20:08 itibarıyla yüzde 84.4
oranında açıldı. 2018 Rize milletvekili seçim sonuçları şöyle:
Cumhur İttifakı: 139.087 oyla yüzde 78.68 - Millet İttifakı: 34.468 oyla yüzde 19.5 oranında oy aldı.
Öte yandan 2018 Rize milletvekili seçim sonuçlarına göre
AK Parti: 116.898 oyla yüzde 66.13 - MHP: 22.189 oyla yüzde 12.55 - CHP: 21.322 oyla yüzde 12.06 - İYİ Parti: 9.912 oyla yüzde 5.61 - SP: 3.234 oyla yüzde 1.83 - HDP: 1.316 oyla yüzde 0.74 oy aldı.
Saat 20:08 itibarıyla 2018 Rize milletvekili seçim sonuçları şöyle:
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