2018 Sakarya Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları

Milyonlarca vatandaş Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem TBMM’yi belirlemek için sandık başına gitti. Saat 17.00’de sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Sakarya 2018 Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları da gelmeye başladı…



YSK’nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Sakarya 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçim sonuçları da gelmeye başladı... İl genelinde yüzde 89.64 seçime katılım oranı sağlanırken saat 20:14 itibarıyla açılan sandık sayısı ise yüzde 81.1 … Sakarya 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 350.483 oyla yüzde 70.99 - Muharrem İnce: 93.439 oyla yüzde 18.93 - Meral Akşener: 35.117 oyla yüzde 7.11 - Selahattin Demirtaş: 6.994 oyla yüzde 1.42 - Temel Karamollaoğlu: 6.872 oyla yüzde 1.39 - Doğu Perinçek: 819 oyla yüzde 0.17 aldı.



Sakarya 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan: 350.483 oyla yüzde 70.99Muharrem İnce: 93.439 oyla yüzde 18.93Meral Akşener: 35.117 oyla yüzde 7.11Selahattin Demirtaş: 6.994 oyla yüzde 1.42Temel Karamollaoğlu: 6.872 oyla yüzde 1.39Doğu Perinçek: 819 oyla yüzde 0.17

Milletvekili genel seçime yüzde 90.66 oranında katılımın sağlandığı Sakarya il genelinde sandıklar saat 20:14 itibarıyla yüzde 74.2 oranında açıldı. 2018 Sakarya milletvekili seçim sonuçları şöyle: Cumhur İttifakı: 327.206 oyla yüzde 72.27 - Millet İttifakı: 110.174 oyla yüzde 24.33 oranında oy aldı. Öte yandan 2018 Sakarya milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti: 265.764 oyla yüzde 58.70 - MHP: 61.442 oyla yüzde 13.57 - CHP: 58.954 oyla yüzde 13.02 - İYİ Parti: 41.887 oyla yüzde 9.25 - SP: 9.333 oyla yüzde 2.06 - HDP: 9.060 oyla yüzde 2.00 oy aldı.



Saat 20:14 itibarıyla 2018 Sakarya milletvekili seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 327.206 oyla yüzde 72.27Millet İttifakı: 110.174 oyla yüzde 24.33AK Parti: 265.764 oyla yüzde 58.70MHP: 61.442 oyla yüzde 13.57CHP: 58.954 oyla yüzde 13.02İYİ Parti: 41.887 oyla yüzde 9.25SP: 9.333 oyla yüzde 2.06HDP: 9.060 oyla yüzde 2.0016 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…