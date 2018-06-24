2018 Samsun Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem TBMM’yi belirlemek için sandık başına gitti. Oy sayımı devam ederken YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber 24 Haziran Samsun Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları da gelmeye başladı…



Sandıklar kapandı, Cumhurbaşkanlığı seçimi Samsun sonuçları gelmeye başladı… Samsun il genelinde seçime katılım oranı yüzde 87.21 iken saat 20:09 itibarıyla açılan sandık oranı: yüzde 76.7 Cumhurbaşkanlığı seçimi Samsun sonuçları doğrultusunda oluşan verilere göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 410.062 oyla yüzde 67.66 - Muharrem İnce: 134.957 oyla yüzde 22.27 - Meral Akşener: 52.553 oyla yüzde 8.67 - Temel Karamollaoğlu: 5.662 oyla yüzde 0.93 - Selahattin Demirtaş: 1.703 oyla yüzde 0.28 - Doğu Perinçek: 1.138 oyla yüzde 0.19 oy aldı.



24 Haziran Samsun Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan: 410.062 oyla yüzde 67.66Muharrem İnce: 134.957 oyla yüzde 22.27Meral Akşener: 52.553 oyla yüzde 8.67Temel Karamollaoğlu: 5.662 oyla yüzde 0.93Selahattin Demirtaş: 1.703 oyla yüzde 0.28Doğu Perinçek: 1.138 oyla yüzde 0.19

Genel seçime katılımın yüzde 87.74 oranında sağlandığı Samsun il genelinde saat 20:09 itibarıyla sandıklar yüzde 65.3 oranında açıldı. 2018 Samsun seçim sonuçlarına göre Cumhur İttifakı: 352.084 oyla yüzde 70.15 - Millet İttifakı: 137.514 oyla yüzde 27.4 oranında oy aldı. 2018 Samsun seçim sonuçları şu şekilde: AK Parti: 271.481 oyla yüzde 54.09 - MHP: 80.603 oyla yüzde 16.06 - CHP: 79.715 oyla yüzde 15.88 - İYİ Parti: 50.938 oyla yüzde 10.15 - SP: 6.861 oyla yüzde 1.37 - HDP: 5.046 oyla yüzde 1.01



Saat 20:09 itibarıyla 2018 Samsun seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 352.084 oyla yüzde 70.15Millet İttifakı: 137.514 oyla yüzde 27.4AK Parti: 271.481 oyla yüzde 54.09MHP: 80.603 oyla yüzde 16.06CHP: 79.715 oyla yüzde 15.88İYİ Parti: 50.938 oyla yüzde 10.15SP: 6.861 oyla yüzde 1.37HDP: 5.046 oyla yüzde 1.0116 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…