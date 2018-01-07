2018 sanat takvimi

2017 yılı, Venedik Bienali, Documenta ve Skulptur Projekte Münster gibi on yılda bir eşzamanlı gerçekleşen etkinliklerle yoğun geçse de, uluslararası önemli etkinliklerin çoğu Avrupa’daydı. Bu yıl ise sanat takvimi dünyanın dört bir yanına yayılmış durumda. Dünyanın her köşesinde, her ay bir bienal başlıyor! 2018’de sanat dünyasını takipte kalabilmek için sanatseverleri epey geniş bir rota bekliyor. Sanat takvimi şubatta Dhaka Sanat Zirvesi’yle başlayacak, aralıkta Art Basel Miami Fuarı ve Kochi-Muziris Bienali ile sona erecek. Yıl boyunca Sydney, Sao Paulo, New York ve Baltık ülkelerinde önemli sergiler var. Dahası, bir dizi yeni bienal ve trienal geliyor: Riga ve Bangkok’da ilk kez bienal gerçekleşecek. Ohio, yeni bir trienal olan Front’un lansmanını yapacak. Seyahat planlarınızı şimdiden yapın derim.
VICTORIA AND ALBERT MÜZESİ İSKOÇYA’DA
2018 yılı için pek çok yeni müze projesi olsa da beni en heyecanlandıranlardan biri Londra’daki Victoria & Albert Müzesi’nin yeni açılacak İskoçya şubesi! Dundee kentinde, ülkenin zengin tasarım mirasını yansıtacak yapı, 2020 Tokyo Olimpiyat Stadyumu’nu tasarlayan mimar Kengo Kuma’ya ait. Öngörülenin yaklaşık iki katına çıkan müze maliyeti 100 milyon doların üzerinde... Tay Nehri’nin kıyısında yer alan proje İskoç şehrinin 1.3 milyar dolarlık sahil dönüşümünün merkezi bileşenlerinden biri. V&A Londra ise müzenin fotoğraf sanatına adanan ek binasının hazırlıklarında... 500 bin fotoğrafa ev sahipliği yapacak binanın yaz sonu açılması bekleniyor.
BİENAL/TRİENAL
ŞUBAT
➡ New Museum Trienniali
13 Şubat- 27 Mayıs
New York, ABD
MART
➡ Biennale of Sydney
16 Mart- 11 Haziran
Avustralya
MAYIS
➡ 13. Baltık Trienniali
mayıs, haziran, eylülde Litvanya, Estonya ve Letonya’da.
HAZİRAN
➡ 1. Riga Uluslararası Çağdaş Sanat Bienali
2 Haziran- 28 Ekim Letonya
➡ 10. Berlin Bienali
9 Haziran-9 Eylül
➡ Manifesta 12
16 Haziran- 4 Kasım Palermo, İtalya Bienal/Trienal
TEMMUZ
➡ Front Triennial
14 Temmuz-30 Eylül
Ohio, ABD
➡ Liverpool Bienali
14 Temmuz-28 Ekim
Liverpool, Ingiltere
EYLÜL
➡ Gwangju Biennale
7 Eylül-11 Kasım
Gwangju, Güney Kore
➡ The Bienal de São Paulo 7 Eylül-9 Aralık
Sao Paulo, Brezilya
EKİM
➡ Bangkok Art Biennale
19 Ekim-3 Şubat 2019
Bangkok, Tayland
ARALIK
➡ Kochi-Muziris Biennale
12 Aralık- 29 Mart 2019
Kochi, Hindistan
TOP SANAT FUARLARI
ŞUBAT
➡ ARCO, Madrid
21- 25 Şubat
MART
➡ The Armory Show, New York
8-11 Mart
➡ TEFAF, Maastricht
9-18 Mart
➡ Art Basel Hong Kong
29-31 Mart
NİSAN
➡ Art Cologne, Köln
19-22 Nisan
MAYIS
➡ Frieze New York
4-6 Mayıs
➡ Photo London, Londra
17-20 Mayıs
HAZİRAN
➡ Art Basel
14-17 Haziran
EYLÜL
➡ Contemporary Istanbul
20-23 Eylül
➡ Art Berlin 27-30 Eylül
EKİM
➡ Frieze Londra
4-7 Ekim
➡ FIAC Paris
18-21 Ekim
ARALIK
➡ Art Basel Miami
6-9 Aralık
SERGİ
Tate Modern’in ilk Picasso sergisinden Ettore Sottsass’ın Hollanda’daki ilk retrospektifine kadar bu yıl Avrupa’da kaçırılmaması gereken sergiler var. Sizin için seçtiklerim...
ŞUBAT
➡ Henri Michaux: Diğer Taraf 2 Şubat-13 Mayıs Guggenheim Müzesi, Bilbao
MART
➡ Picasso 1932 Love, Fame, Tragedy 8 Mart-9 Eylül 2018 Tate Modern, Londra
➡ Tacita Dean 15 Mart-28 Mayıs National Portrait Gallery, Londra
➡ Beatriz González: Retrospective 1965-2017 22 Mart-2 Eylül Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid
NİSAN
➡ Ettore Sottsass: Retrospective 1 Nisan-31 Ağustos Stedelijk Museum, Amsterdam
➡ Subodh Gupta 13 Nisan-26 Ağustos La Monnaie de Paris
MAYIS
➡ Azzedine Alaïa: The Couturier 10 Mayıs-7 Ekim Design Museum Londra
HAZİRAN
➡ Luke Willis Thompson 8 Haziran-19 Ağustos Kunsthalle, Basel
➡ Sanguine/ Bloedrood 1 Haziran-16 Eylül The Museum of Contemporary Art, Antwerp
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