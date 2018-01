2018 sanat takvimi

2017 yılı, Venedik Bienali, Documenta ve Skulptur Projekte Münster gibi on yılda bir eşzamanlı gerçekleşen etkinliklerle yoğun geçse de, uluslararası önemli etkinliklerin çoğu Avrupa’daydı. Bu yıl ise sanat takvimi dünyanın dört bir yanına yayılmış durumda. Dünyanın her köşesinde, her ay bir bienal başlıyor! 2018’de sanat dünyasını takipte kalabilmek için sanatseverleri epey geniş bir rota bekliyor. Sanat takvimi şubatta Dhaka Sanat Zirvesi’yle başlayacak, aralıkta Art Basel Miami Fuarı ve Kochi-Muziris Bienali ile sona erecek. Yıl boyunca Sydney, Sao Paulo, New York ve Baltık ülkelerinde önemli sergiler var. Dahası, bir dizi yeni bienal ve trienal geliyor: Riga ve Bangkok’da ilk kez bienal gerçekleşecek. Ohio, yeni bir trienal olan Front’un lansmanını yapacak. Seyahat planlarınızı şimdiden yapın derim.

VICTORIA AND ALBERT MÜZESİ İSKOÇYA’DA

2018 yılı için pek çok yeni müze projesi olsa da beni en heyecanlandıranlardan biri Londra’daki Victoria & Albert Müzesi’nin yeni açılacak İskoçya şubesi! Dundee kentinde, ülkenin zengin tasarım mirasını yansıtacak yapı, 2020 Tokyo Olimpiyat Stadyumu’nu tasarlayan mimar Kengo Kuma’ya ait. Öngörülenin yaklaşık iki katına çıkan müze maliyeti 100 milyon doların üzerinde... Tay Nehri’nin kıyısında yer alan proje İskoç şehrinin 1.3 milyar dolarlık sahil dönüşümünün merkezi bileşenlerinden biri. V&A Londra ise müzenin fotoğraf sanatına adanan ek binasının hazırlıklarında... 500 bin fotoğrafa ev sahipliği yapacak binanın yaz sonu açılması bekleniyor.

BİENAL/TRİENAL



ŞUBAT

➡ New Museum Trienniali

13 Şubat- 27 Mayıs

New York, ABD

MART

➡ Biennale of Sydney

16 Mart- 11 Haziran

Avustralya

MAYIS

➡ 13. Baltık Trienniali

mayıs, haziran, eylülde Litvanya, Estonya ve Letonya’da.

HAZİRAN

➡ 1. Riga Uluslararası Çağdaş Sanat Bienali

2 Haziran- 28 Ekim Letonya

➡ 10. Berlin Bienali

9 Haziran-9 Eylül

➡ Manifesta 12

16 Haziran- 4 Kasım Palermo, İtalya Bienal/Trienal

TEMMUZ

➡ Front Triennial

14 Temmuz-30 Eylül

Ohio, ABD

➡ Liverpool Bienali

14 Temmuz-28 Ekim

Liverpool, Ingiltere

EYLÜL

➡ Gwangju Biennale



7 Eylül-11 Kasım

Gwangju, Güney Kore

➡ The Bienal de São Paulo 7 Eylül-9 Aralık

Sao Paulo, Brezilya

EKİM

➡ Bangkok Art Biennale

19 Ekim-3 Şubat 2019

Bangkok, Tayland

ARALIK

➡ Kochi-Muziris Biennale

12 Aralık- 29 Mart 2019

Kochi, Hindistan

TOP SANAT FUARLARI

ŞUBAT

➡ ARCO, Madrid



21- 25 Şubat

MART

➡ The Armory Show, New York



8-11 Mart

➡ TEFAF, Maastricht



9-18 Mart

➡ Art Basel Hong Kong



29-31 Mart

NİSAN

➡ Art Cologne, Köln

19-22 Nisan

MAYIS

➡ Frieze New York



4-6 Mayıs

➡ Photo London, Londra



17-20 Mayıs

HAZİRAN

➡ Art Basel



14-17 Haziran

EYLÜL

➡ Contemporary Istanbul



20-23 Eylül

➡ Art Berlin 27-30 Eylül

EKİM

➡ Frieze Londra



4-7 Ekim

➡ FIAC Paris



18-21 Ekim

ARALIK

➡ Art Basel Miami



6-9 Aralık

SERGİ



Tate Modern’in ilk Picasso sergisinden Ettore Sottsass’ın Hollanda’daki ilk retrospektifine kadar bu yıl Avrupa’da kaçırılmaması gereken sergiler var. Sizin için seçtiklerim...

ŞUBAT

➡ Henri Michaux: Diğer Taraf 2 Şubat-13 Mayıs Guggenheim Müzesi, Bilbao

MART

➡ Picasso 1932 Love, Fame, Tragedy 8 Mart-9 Eylül 2018 Tate Modern, Londra

➡ Tacita Dean 15 Mart-28 Mayıs National Portrait Gallery, Londra

➡ Beatriz González: Retrospective 1965-2017 22 Mart-2 Eylül Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid

NİSAN

➡ Ettore Sottsass: Retrospective 1 Nisan-31 Ağustos Stedelijk Museum, Amsterdam

➡ Subodh Gupta 13 Nisan-26 Ağustos La Monnaie de Paris

MAYIS

➡ Azzedine Alaïa: The Couturier 10 Mayıs-7 Ekim Design Museum Londra

HAZİRAN

➡ Luke Willis Thompson 8 Haziran-19 Ağustos Kunsthalle, Basel

➡ Sanguine/ Bloedrood 1 Haziran-16 Eylül The Museum of Contemporary Art, Antwerp

