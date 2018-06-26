Seçim sonuçları son dakika! 24 Haziran milletvekili il il 'seçim sonuçları' açıklandı! İşte tüm liste

24 Haziran milletvekili seçim sonuçları resmi olmayan rakamlara göre açıklandı. Yüzde onluk barajı geçen ve geçmiş sayılan partiler AK Parti, CHP, HDP, İYİ Parti, MHP ve Saadet Partisi olarak belirlendi. Bu seçimde seçmen sayısı 56 milyon 322 bin 632, sandık kurulu sayısı 180 bin 65, cezaevi sandık sayısı 493, seçmen sayısı 84 bin 924, gümrük sandık sayısı 81, yurt dışı seçmen sayısı 3 milyon 47 bin 323, temsilcilik oy kullanma 1 milyon 357 in 656, gümrük oy kullanma 167 bin 990, yurtdışında toplam oy kullanma bir milyon 525 bin 666 yüzde 50.11 olarak belirlendi.