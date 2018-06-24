2018 Siirt Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları

Milyonlarca vatandaş Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem TBMM’yi belirlemek için sandık başına gitti. Saat 17.00’de sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Siirt 2018 Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları da gelmeye başladı…



YSK’nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Siirt 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçim sonuçları da gelmeye başladı... İl genelinde yüzde 81.32 seçime katılım oranı sağlanırken saat 20:14 itibarıyla açılan sandık sayısı ise yüzde 59.9 … Siirt 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Selahattin Demirtaş: 38.165 oyla yüzde 47.97 - Recep Tayyip Erdoğan: 36.071 oyla yüzde 45.33 - Muharrem İnce: 3.719 oyla yüzde 4.67 - Meral Akşener: 996 oyla yüzde 1.25 - Temel Karamollaoğlu: 565 oyla yüzde 0.71 - Doğu Perinçek: 52 oyla yüzde 0.07 aldı.



Siirt 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Selahattin Demirtaş: 38.165 oyla yüzde 47.97Recep Tayyip Erdoğan: 36.071 oyla yüzde 45.33Muharrem İnce: 3.719 oyla yüzde 4.67Meral Akşener: 996 oyla yüzde 1.25Temel Karamollaoğlu: 565 oyla yüzde 0.71Doğu Perinçek: 52 oyla yüzde 0.07

Genel seçime katılımın yüzde 82.24 oranında sağlandığı Siirt il genelinde saat 20:14 itibarıyla sandıklar yüzde 53.4 oranında açıldı. 2018 Siirt seçim sonuçlarına göre Cumhur İttifakı: 31.331 oyla yüzde 45.09 - Millet İttifakı: 2.278 oyla yüzde 3.28 oranında oy aldı. 2018 Siirt seçim sonuçları şu şekilde: HDP: 34.303 oyla yüzde 49.37 - AK Parti: 29.664 oyla yüzde 42.69 - MHP: 1.667 oyla yüzde 2.40 - CHP: 1.186 oyla yüzde 1.71 - İYİ Parti: 718 oyla yüzde 1.03 - SP: 374 oyla yüzde 0.54



Saat 20:14 itibarıyla 2018 Siirt seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 31.331 oyla yüzde 45.09Millet İttifakı: 2.278 oyla yüzde 3.28HDP: 34.303 oyla yüzde 49.37AK Parti: 29.664 oyla yüzde 42.69MHP: 1.667 oyla yüzde 2.40CHP: 1.186 oyla yüzde 1.71İYİ Parti: 718 oyla yüzde 1.03SP: 374 oyla yüzde 0.5416 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…