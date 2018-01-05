2018 Şubat askerlik yerleri belli oldu mu? 2018'de askere gidecek olanlar Şubat ayı asker alma hakkında bilgileri araştırıyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şubat 2018 asker alma ile ilgili duyuruyu resmi internet sitesi msb.gov.tr üzerinden paylaştı. Duyuruda, 2018 Şubat celbinde kimlerin askere alınacağı, hangi tarihte birliklerine katılacağına dair bilgiler yer alıyor. Peki, 2018 Şubat askerlik yerleri belli oldu mu? 2018 Şubat dönemi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? 98/1 askerlik ne zaman belli olur?
2018 ŞUBAT ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDU MU?
Bakanlık tarafından yayınlanan duyurunun 3'üncü maddesinde askere gidecek olanlar sevk edilecekleri sınıf ve eğitim merkezleri ile hangi grupta silahaltına alınacaklarını, askerlik şubeleri ile e-devlet üzerinden 12 Ocak 2018 tarihinden itibaren öğrenebilecekler.
İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından Şubat 2018 asker alma hakkında 6 maddede paylaşılan duyuru;
1-) Şubat 2018 Er Celp Döneminde Silahaltına alınacak er statüsündeki yükümlülerin, celp ve sevk işlemlerine ilişkin hususlar, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu'nun 45'inci Maddesi uyarınca müteakip maddelerde açıklanmıştır.
2-) Şubat 2018 Er Celp Döneminde;
a-) 1998 Doğumlu ve Bunalrla ve Bunlaral İşleme Tabi Er statüsündeki yükümlülerden, kayıtlı olduğu askerlik şubesinin genel celp dönemi şubat 2018 olanlar,
b-) Celp dönemi şubat 2018 olmadığı halde, Şubat 2018 celp döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerden bu talepleri uygun bulananlar,
c-) Yasal Nedenlerle askerlikleri ertelenenler ile sevkleri tehir edilenlerden, erteleme ve sevk tehir şartlarını kaybettiklerinden Şubat 2018 Er Celp Döneminde sevke tabi olanların sevkleri yapılacaktır.
3-) Sevke tabi yükümlüler, sevk edilecekleri sınıf ve eğitim merkezleri ile hangi grupta silahaltına alınacaklarını, askerlik şubeleri ile e-devlet üzerinden 12 Ocak 2018 tarihinden itibaren öğrenebilecekler, nüfus cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle askerlik şubelerinden veya e-devlet üzerinden sevk evrakını alabileceklerdir.
4-) Şubat 2018 er celbinde sevke tabi yükümlülerden:
a-) Birinci grupta sevke tabi olanlar sevk işlemlerini; (1) askerlik şubelerinden 12 Ocak - 31 Ocak 2018, (2) e-devlet üzerinden 12 - 25 Ocak 2018 tarihlerinde yaptırabileceklerdir.
b-) İkinci grupta sevke tabi olanlar sevk işlemlerini; (1) askerlik şubelerinden 01 Mart - 13 Mart 2018, (2) e-devlet üzerinden 01 - 08 Mart 2018 tarihlerinde yaptırabileceklerdir.
c-) Sevk evrakını alan yükümlüler yol ve iaşe bedellerini nüfus cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle PTT işyerlerinden veya PTT kart ile PTT matiklerden alabileceklerdir.
5-) Şubat 2018 er celbi 1’inci grupta sevke tabi olanlardan 31 Ocak 2018 dahil, 2’nci grupta sevke tabi olanlardan 13 Mart 2018 dahil tarihine kadar sevk işlemini yaptırmayanlar ile sevk evrakını aldıkları halde kendilerine tanınan yasal yol süresi sonuna kadar birliklerine katılmayanlar, 1111 sayılı askerlik kanunu’nun 89’uncu maddesi gereğince bakaya işlemine tabi tutulacaklardır.
6-) 1111 sayılı askerlik kanunu’nun 45’inci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ niteliğindedir.
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