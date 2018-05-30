Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarında 1 Ocak tarihinden geçerli olmak üzere iyileştirme yapıldı. Peki Subay maaşları ne kadar? Astsubay maaşları ne kadar oldu? Uzman erbaş maaşları kaç lira? İşte TSK'dan maaşlara yapılan iyileştirme açıklaması.

SUBAY, ASTSUBAY VE UZMAN ERBAŞ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

TSK personelinin beklediği 2018 Yılı Yan Ödeme Kararnamesi, 18 Nisan’da onaylandı. Buna göre özlük haklarını 926 Sayılı Personel Kanunu’na göre alan subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarında 1 Ocak tarihinden geçerli olmak üzere aylık net 400 lira iyileştirme yapıldı.

Yeni Mezun Teğmen Maaşı:

Subay sınıfında görev yapan Teğmenlerin 2018 yılında kaç TL maaş aldıkları açıklandı. Yeni mezun teğmen maaşı değerlendirilirken de ayrıca yeniden bir kriter belirlemesi olabilir. Yani hangi yerde çalışıldığı, tek ve sabit bir rakam olup olmaması, hangi kadroya atama olduğu, evli ve çocuklu olma durumu belirleyici olmakla birlikte 2018 itibariyle yapılan açıklamada 4500-4550 TL arasında bir rakam değişimi olduğu bilinmektedir.

Başka Yer ve Durumlarda Maaşlar:

Hudut birliğinde Kıbrıs’ta, doğuda görev yapılıyorsa bu durumda artış görülecektir. Bunun dışında 750-1500 lira arasında birliğin olduğu yere göre değişmekle birlikte maaşa ek OHAL tazminatı da verilmektedir. Bu doğrultuda doğuda görev yapan yeni mezun teğmen maaşı 6200₺’nin üzerine çıkabilir. Ayrıca üsteğmen 4 bin 300, yüzbaşı 4 bin 500, binbaşı 4 bin 700, yarbay 5 bin 600 ve albay 6 bin 400 TL maaş almaktadır.

Öte yandan mayın arama ve temizleme timlerinde görev yapanlarla komando, SAT/SAS gibi personelle ilgili de çeşitli konularda iyileştirmelerin yapıldığı öğrenildi.