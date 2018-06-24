81 ilde vatandaşlar Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Oy verme işleminin saat 17.00’de bitmesiyle oy sayımına geçildi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber 2018 Tekirdağ Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları da açıklanmaya başladı.



Tekirdağ 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları yayın yasağının kaldırılmasıyla beraber gelmeye başladı. İl genelinde seçime katılım oranı yüzde 88.54 olarak belirlenirken, saat 20:14 itibarıyla açılan sandık sayısı yüzde 62.7 duyruldu. Tekirdağ 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları doğrultusunda adayların aldığı oy şöyle: Muharrem İnce: 182.353 oyla yüzde 46.34 - Recep Tayyip Erdoğan: 161.420 oyla yüzde 41.02 - Meral Akşener: 29.183 oyla yüzde 7.42 - Selahattin Demirtaş: 17.841 oyla yüzde 4.53 - Temel Karamollaoğlu: 1.915 oyla yüzde 0.49 - Doğu Perinçek: 786 oyla yüzde 0.20



Tekirdağ 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Muharrem İnce: 182.353 oyla yüzde 46.34Recep Tayyip Erdoğan: 161.420 oyla yüzde 41.02Meral Akşener: 29.183 oyla yüzde 7.42Selahattin Demirtaş: 17.841 oyla yüzde 4.53Temel Karamollaoğlu: 1.915 oyla yüzde 0.49Doğu Perinçek: 786 oyla yüzde 0.20

Milletvekili genel seçime yüzde 88.82 oranında katılımın sağlandığı Tekirdağ il genelinde sandıklar saat 20:14 itibarıyla yüzde 50.8 oranında açıldı. 2018 Tekirdağ milletvekili seçim sonuçları şöyle: Millet İttifakı: 157.608 oyla yüzde 50.28 - Cumhur İttifakı: 132.360 oyla yüzde 42.23 oranında oy aldı. Öte yandan 2018 Tekirdağ milletvekili seçim sonuçlarına göre CHP: 118.807 oyla yüzde 37.90 - AK Parti: 107.636 oyla yüzde 34.34 - İYİ Parti: 36.299 oyla yüzde 11.58 - MHP: 24.724 oyla yüzde 7.89 - HDP: 20.059 oyla yüzde 6.40 - SP: 2.502 oyla yüzde 0.80 oy aldı.



Saat 20:14 itibarıyla 2018 Tekirdağ milletvekili seçim sonuçları şöyle:



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Millet İttifakı: 157.608 oyla yüzde 50.28Cumhur İttifakı: 132.360 oyla yüzde 42.23CHP: 118.807 oyla yüzde 37.90AK Parti: 107.636 oyla yüzde 34.34İYİ Parti: 36.299 oyla yüzde 11.58MHP: 24.724 oyla yüzde 7.89HDP: 20.059 oyla yüzde 6.40SP: 2.502 oyla yüzde 0.8016 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…