2018'de Terazi burcunu neler bekliyor?

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9 Ekim’deki yeniay ise kişisel adımlarınız ve başlangıçlarınız için ideal olsa bile, sizin yöneticiniz olan Venüs geriliyor. Kişisel bazda çok para harcamadan yapacağınız işlerin üzerine eğilebilirsiniz. Bu dönemde büyük adımlar atmak size çok pahalıya mal olabilir. 22 Aralık itibarıyla kendinizi ailenize adayacaksınız. Dışarıda olmaktansa yuvanızda daha fazla vakit geçirmek isteyeceksiniz.