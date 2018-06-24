2018 Trabzon Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları

Milyonlarca vatandaş Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem TBMM’yi belirlemek için sandık başına gitti. Saat 17.00’de sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Trabzon 2018 Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları da gelmeye başladı…



YSK’nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Trabzon 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçim sonuçları da gelmeye başladı... İl genelinde yüzde 86.61 seçime katılım oranı sağlanırken saat 20:02 itibarıyla açılan sandık sayısı ise yüzde 64.9 … Trabzon 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 208.508 oyla yüzde 70.85 - Muharrem İnce: 58.274 oyla yüzde 19.80 - Meral Akşener: 21.307 oyla yüzde 7.24 - Temel Karamollaoğlu: 4.839 oyla yüzde 1.64 - Selahattin Demirtaş: 818 oyla yüzde 0.28 - Doğu Perinçek: 531 oyla yüzde 0.18 aldı.



Trabzon 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan: 208.508 oyla yüzde 70.85Muharrem İnce: 58.274 oyla yüzde 19.80Meral Akşener: 21.307 oyla yüzde 7.24Temel Karamollaoğlu: 4.839 oyla yüzde 1.64Selahattin Demirtaş: 818 oyla yüzde 0.28Doğu Perinçek: 531 oyla yüzde 0.18

Genel seçime katılımın yüzde 86.85 oranında sağlandığı Trabzon il genelinde saat 20:02 itibarıyla sandıklar yüzde 55.4 oranında açıldı. 2018 Trabzon seçim sonuçlarına göre Cumhur İttifakı: 174.691 oyla yüzde 72.3 - Millet İttifakı: 62.349 oyla yüzde 25.8 oranında oy aldı. 2018 Trabzon seçim sonuçları şu şekilde: AK Parti: 143.313 oyla yüzde 59.31 - CHP: 32.998 oyla yüzde 13.66 - MHP: 31.378 oyla yüzde 12.99 - İYİ Parti: 23.202 oyla yüzde 9.60 - SP: 6.149 oyla yüzde 2.54 - HDP: 1.401 oyla yüzde 0.58



Saat 20:02 itibarıyla 2018 Trabzon seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 174.691 oyla yüzde 72.3Millet İttifakı: 62.349 oyla yüzde 25.8AK Parti: 143.313 oyla yüzde 59.31CHP: 32.998 oyla yüzde 13.66MHP: 31.378 oyla yüzde 12.99İYİ Parti: 23.202 oyla yüzde 9.60SP: 6.149 oyla yüzde 2.54HDP: 1.401 oyla yüzde 0.5816 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…