“2018, turizmde atılım yılı olacak”

Londra’da 6- 8 Kasım tarihleri arasında yapılan 37.WTM Fuarı’na ilişkin gözlemlerini anlatan Burak Aydın, fuarda Türkiye’nin ilgi çeken ülkeler arasında yer aldığını belirtti.

WTM tarafından yayınlanan rapora değinen Burak Aydın, şunları kaydetti:

“İngiltere pazarında, en popüler ülke İtalya ve bunu fuar sırasında gözlemledik. Ardından Yunanistan, Türkiye ve Mısır geliyor. Genel olarak son yıllarda Avrupa’dan ülkemize gelen turist sayısında azalma olsa da, önümüzdeki dönemde toparlanmasını umut ediyoruz. Nitekim, dünya genelinden turizmcilerin yüzde 75’i, önümüzdeki yıl turizmde artışın devam edeceğini ifade ediyor” dedi.

Tanıtım ve pazarlama çalışmalarının artarak devam etmesinin önemini ifade eden Burak Aydın, şunları kaydetti:

“Avrupa pazarında, son iki yıldır bir kayıp yaşıyoruz ve bu kaybı artık 2018 yılından itibaren yukarıya doğru ivmelendirmemiz gerekiyor. Bu sebeple, Avrupa’da organize edilen uluslararası fuarlarda, ülkemizi daha yoğun şekilde temsil edip reklamın gücünü kullanmalıyız. Bu noktada, hem katıldığımız fuarlarda, hem de hedef pazarlarda; kamu, sivil toplum örgütleri ve özel sektör olarak daha yoğun tanıtım ve pazarlama çalışmalarını sürdürmeliyiz. 37.WTM fuarına, BW PLUS The President Hotel ve Radisson Blu Hotel Kayseri adına stant sahibi olarak katılım gösterdik. T.C. Kültür ve Turizm Bakanımız Numan Kurtulmuş’un standımızı ziyareti bizleri mutlu etti. Fuar esnasında, grup rezervasyon talepleri aldık ve kendilerini otellerimize davet ettik. Konuyla ilgili yazışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

Ortadoğu ve Asya menşeli acentalar ağırlık kazandı



Londra’daki fuarda, Ortadoğu ve Asya menşeli turizmcilerle daha yoğun görüştüklerini dile getiren Burak Aydın, şunları anlattı:

“Fuarda, çoğunlukla Ortadoğu ve Asya menşeli turizmcilerle görüştük. Aynı zamanda, Güney Amerika, Uzakdoğu ve Ortadoğu ülkelerinin stantlarına ziyaretlerde bulunarak, outbound turizm yapan acenteler ile görüşmelerimiz oldu. Turizmciler olarak, global çapta yapmakta olduğumuz görüşmelerin meyvelerini ilerleyen dönemlerde alacağız. Hali hazırda, Güney Amerika pazarında kıpırdanma var ve bu pazarda Avrupa’ya oranla daha iyimseriz. Güney Amerika pazarından 2017 – 2018 Kış ve 2018 yaz periyotları için ciddi talepler alıyoruz ve bu bizi 2018 yılı için daha da umutlandırıyor” şeklinde konuştu.