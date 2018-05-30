Ücretli öğretmenlerin maaşlarında ilk belirleyici girdikleri ders saatleridir. Ücretli öğretmenler resmi tatillerde ücret almazlar. İptal olan tüm dersler alınan ödemeden düşer. Aynı durum sigorta için de geçerlidir. 2018 Ocak ayında ücretli öğretmen maaşı 120 saat çalışan bekar bir öğretmen için 1.471,35 TL, eşi çalışmayan 3 ve üstü çocuklu öğretmenler için 1.554,35 TL oldu. Ders saati 130 olan bekar öğretmen için 1.603,28 TL, eşi çalışmayan 3 ve üstü çocuklu öğretmenler için 1.709,28 TL oldu.

2018 ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK MAAŞINA YAPILAN SON ZAM ORANI

Ücretli öğretmenlerin ek ders ücretlerine 2018 yılında ilk 6 ayı için %4 oranın zam yapıldı. Enflasyon oranının %5,69 olarak açıklanmasının ardından da ücretlere ilave 1.69 oranında da zam ilave edilerek, toplam zam %5,69’a ulaştı. Ücretli öğretmenlerin maaş hesaplaması, ek ders üzerinden öğretmenin girdiği ders saatine göre yapılmaktadır.

NET ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLDU?

Ücretli öğretmenlerin maaş hesaplaması, girdiği ders saatine göre yapılmaktadır. 120 ve 132 ders saati üzerinden alınan maaşları aşağıdaki gibidir. Vergi indirimi ya da İcra Kesintisi varsa bunlarda ayrıca hesaplanarak maaş son halini alır.

120 SAAT ÜZERİNDEN MAAŞ HESABI

Bekar: 1.471,35 TL

Eşi Çalışan Çocuksuz: 1.471,35 TL

Eşi Çalışan 1 Çocuklu: 1.494,35 TL

Eşi Çalışan 2 Çocuklu: 1.516,35 TL

Eşi Çalışan 3 Çocuklu: 1.547,35 TL

Eşi Çalışan 4 Çocuklu: 1.554,35 TL

Eşi Çalışmayan Çocuksuz: 1.501,35 TL

Eşi Çalışmayan 1 Çocuklu: 1.524,35 TL

Eşi Çalışmayan 2 Çocuklu: 1.547,35 TL

Eşi Çalışmayan 3 ve üstü Çocuklu: 1.554,35 TL

132 SAAT ÜZERİNDEN MAAŞ HESABI

Bekar: 1.603,28 TL

Eşi Çalışan Çocuksuz: 1.603,28 TL

Eşi Çalışan 1 Çocuklu: 1.626,28 TL

Eşi Çalışan 2 Çocuklu: 1.648,28 TL

Eşi Çalışan 3 Çocuklu: 1.679,28 TL

Eşi Çalışan 4 Çocuklu: 1.694,28 TL

Eşi Çalışmayan Çocuksuz: 1.633,28 TL

Eşi Çalışmayan 1 Çocuklu: 1.656,28 TL

Eşi Çalışmayan 2 Çocuklu: 1.679,28 TL

Eşi Çalışmayan 3 ve üstü Çocuklu: 1.709,28 TL