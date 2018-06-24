Uşak seçim sonuçları 2018

81 ilde vatandaşlar Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Oy verme işleminin saat 17.00’de bitmesiyle oy sayımına geçildi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber 2018 Uşak Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları da açıklanmaya başladı.



Uşak 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları yayın yasağının kaldırılmasıyla beraber gelmeye başladı. İl genelinde seçime katılım oranı yüzde 90.03 olarak belirlenirken, saat 21:25 itibarıyla açılan sandık sayısı yüzde 99.2 duyruldu. Uşak 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları doğrultusunda adayların aldığı oy şöyle: Recep Tayyip Erdoğan: 119.981 oyla yüzde 51.56 - Muharrem İnce: 81.518 oyla yüzde 35.03 - Meral Akşener: 25.649 oyla yüzde 11.02 - Selahattin Demirtaş: 2.905 oyla yüzde 1.25 - Temel Karamollaoğlu: 2.117 oyla yüzde 0.91 - Doğu Perinçek: 528 oyla yüzde 0.23



Uşak 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan: 119.981 oyla yüzde 51.56Muharrem İnce: 81.518 oyla yüzde 35.03Meral Akşener: 25.649 oyla yüzde 11.02Selahattin Demirtaş: 2.905 oyla yüzde 1.25Temel Karamollaoğlu: 2.117 oyla yüzde 0.91Doğu Perinçek: 528 oyla yüzde 0.23

Milletvekili genel seçime yüzde 90.63 oranında katılımın sağlandığı Uşak il genelinde sandıklar saat 21:25 itibarıyla yüzde 98.3 oranında açıldı. 2018 Uşak milletvekili seçim sonuçları şöyle: Cumhur İttifakı: 124.527 oyla yüzde 53.49 - Millet İttifakı: 99.968 oyla yüzde 42.94 oranında oy aldı. Öte yandan 2018 Uşak milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti: 99.903 oyla yüzde 42.91 - CHP: 66.740 oyla yüzde 28.67 - İYİ Parti: 29.971 oyla yüzde 12.87 - MHP: 24.624 oyla yüzde 10.58 - HDP: 5.804 oyla yüzde 2.49 - SP: 3.257 oyla yüzde 1.40 oy aldı.



Saat 21:25 itibarıyla 2018 Uşak milletvekili seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 124.527 oyla yüzde 53.49Millet İttifakı: 99.968 oyla yüzde 42.94AK Parti: 99.903 oyla yüzde 42.91CHP: 66.740 oyla yüzde 28.67İYİ Parti: 29.971 oyla yüzde 12.87MHP: 24.624 oyla yüzde 10.58HDP: 5.804 oyla yüzde 2.49SP: 3.257 oyla yüzde 1.4016 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…