TSK subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarında iyileştirme yaptı. Alınan bilgiye göre, 2018 Yılı Yan Ödeme Kararnamesi 18 Nisan'da onaylandı. Buna göre, özlük haklarını Türk Silahlı Kuvvetleri Kanununa göre alan subay, astsubay ve uzman erbaşların maaşlarında 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere aylık net 400 lira iyileştirme yapıldı.

2018 UZMAN ÇAVUŞ MAAŞI NE KADAR?

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde bulunan binlerce uzman çavuşa 400 liralık iyileştirme kararı onaylandı. Buna göre 2018 yılı uzman çavuş maaşları 3 bin 500 lira ile 4 bin TL arasında değişiklik gösteriyor. Bu tutarlar sınıflara göre değişiklik gösterebiliyor. Asayiş, JÖH, piyade, meslek sınıflarında askerlik görevini sürdüren uzman çavuşların maaşları değişiklik gösterebiliyor. Yine bu tutar uzman çavuşun ailesinin durumu evli olup olmama ve 6 yaşından küçük ya da büyük çocuğunun olup olmama durumuna göre değişiklik gösteriyor.