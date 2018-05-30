Türkiye'nin dört bir yanında devlet, belediye ve özel şahıslar tarafından yapılmış camiler bulunmaktadır. Camiler için Diyanet İşleri Başkanlığı vaiz ve imam görevlendirmekte olup caminin bulunduğu mahallenin nüfusu ne kadar fazla ise camide görev yapmakta personel sayısı da o kadar artmaktadır.

Diyanet İşleri Başkanlığında çok sayıda vaiz ve imam görev yapmaktadır. Pek çok genç imam ya da vaiz olmaya çalışmakta olup yine vaiz ve imam maaşları da oldukça merak edilen konulardan bir tanesidir.

VAİZ ve İMAM MAAŞLARI NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapmakta olan ve cemaat ile dini sohbetler yaparak görevlendirilmiş olan vaizler ilk göreve başladıklarında 2018 yılı için 3 bin liraya yakın bir maaş almaktadır. Cemaate namaz kıldırmak ile görevlendirilmiş olan imamlar ise göreve başladıkların da 3 bin 150 lira civarında maaş almaktadır. Bu rakamlara görev yaptığı ye aile yardımları diğer yardımlar vs. eklenmemiş olup net olarak alınan maaştır. Yine görev süresi de alınan maaşta büyük etkendir. Örneğin 25 yıllık bir vaiz 3 bin 250 lira civarında maaş alırken yine 25 yıllık bir imam ortalama 3 bin 700 lira civarında maaş almaktadır.