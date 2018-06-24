81 ilde vatandaşlar Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Oy verme işleminin saat 17.00’de bitmesiyle oy sayımına geçildi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber 2018 Van Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları da açıklanmaya başladı.



Van 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları yayın yasağının kaldırılmasıyla beraber gelmeye başladı. İl genelinde seçime katılım oranı yüzde 81.04 olarak belirlenirken, saat 20:14 itibarıyla açılan sandık sayısı yüzde 53.8 duyruldu. Van 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları doğrultusunda adayların aldığı oy şöyle: Selahattin Demirtaş: 144.468 oyla yüzde 54.22 - Recep Tayyip Erdoğan: 104.697 oyla yüzde 39.29 - Muharrem İnce: 12.588 oyla yüzde 4.72 - Meral Akşener: 2.635 oyla yüzde 0.99 - Temel Karamollaoğlu: 1.721 oyla yüzde 0.65 - Doğu Perinçek: 346 oyla yüzde 0.13



Van 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Selahattin Demirtaş: 144.468 oyla yüzde 54.22Recep Tayyip Erdoğan: 104.697 oyla yüzde 39.29Muharrem İnce: 12.588 oyla yüzde 4.72Meral Akşener: 2.635 oyla yüzde 0.99Temel Karamollaoğlu: 1.721 oyla yüzde 0.65Doğu Perinçek: 346 oyla yüzde 0.13

Genel seçime katılımın yüzde 81.27 oranında sağlandığı Van il genelinde saat 20:14 itibarıyla sandıklar yüzde 42.4 oranında açıldı. 2018 Van seçim sonuçlarına göre Cumhur İttifakı: 78.802 oyla yüzde 38.02 - Millet İttifakı: 9.262 oyla yüzde 4.47 oranında oy aldı. 2018 Van seçim sonuçları şu şekilde: HDP: 114.258 oyla yüzde 55.13 - AK Parti: 71.774 oyla yüzde 34.63 - MHP: 7.028 oyla yüzde 3.39 - CHP: 4.872 oyla yüzde 2.35 - İYİ Parti: 2.581 oyla yüzde 1.25 - SP: 1.809 oyla yüzde 0.87



Saat 20:14 itibarıyla 2018 Van seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 78.802 oyla yüzde 38.02Millet İttifakı: 9.262 oyla yüzde 4.47HDP: 114.258 oyla yüzde 55.13AK Parti: 71.774 oyla yüzde 34.63MHP: 7.028 oyla yüzde 3.39CHP: 4.872 oyla yüzde 2.35İYİ Parti: 2.581 oyla yüzde 1.25SP: 1.809 oyla yüzde 0.8716 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…