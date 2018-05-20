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2015’te izlediğimiz “Ant-Man”in devamı ve Marvel Sinema Evreni’nin yeni halkalarından biri... Ancak birbirleriyle bir bütün teşkil eden “Black Panther” ve “Avengers: Sonsuzluk Savaşı”ndan farklı bir yerde duruyor. Süperkahramanlık ve babalık görevlerini bir arada yürütmek konusunda sorunlar yaşayan Karınca Adam Scott Lang, acil bir görev için Wasp ile işbirliği yapar... Peyton Reed’in yönettiği filmde başrolleri Paul Rudd ile Evangeline Lilly paylaşıyor.