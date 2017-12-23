2017’de gerçekleşmesini umduğunuz ancak 2018’e kalan kim bilir kaç hayaliniz var... Belki hayatınızın aşkını bulmak, belki çocukluğunuzdan beri hayalini kurduğunuz kırmızı arabaya ya da pembe panjurlu eve sahip olmak. Zira en çok yeni yıldan araba, ev ve tutkulu aşk diliyoruz, bunlarla ilgili hayallere dalmaktan kendimizi alamıyoruz. Belki üzerine çok düşünmeyiz ama çocukluktan gelen bir alışkanlık hayal kurmak. Henüz çok küçük yaşlarda hayallere dalmaya başlarız ancak yaş aldıkça hayal kurmaya daha az vakit ayırır, çünkü onları gerçekçi bulmaz hatta zaman kaybı olarak görür, hayallerimiz olduğunu söylemeye bile utanır, içimize gömeriz. Oysa hayal kurmanın sayısız faydası var ve işin uzmanlarına göre her yeni yıla yeni hayaller eklemek hepimize iyi geliyor. 1970’li yıllardan beri hayal dünyası üzerine araştırmalar yapan Prof. Eric Klinger, daldığınız hayaller direkt ya da dolaylı olarak kafanızın bir yanına yazdığınız hayat amacınızla mutlaka alakalıdır diyor ve ekliyor: “Aslında çoğu basit ve kısa dönemlidir. Onlar için geleceğin provası demek de mümkündür ve hemen hemen her seferinde spontane olarak hayal kurmaya başlarız.” Bu arada araştırmacılar hayallerin ortalama 14 saniye sürdüğünü ve beynin bu esnada kendisini dış dünyaya kapattığını söylüyor. Kimi uzmanlar bunu fişi çekilen televizyona benzetiyor. Aslında karşınızdaki kişi kendisine yönelttiğiniz soruya boş boş baktığında da o kişi hayal âlemine kapılıp gitmiş oluyor, onlara kızmayın. HT Cumartesi'nden Sema Ereren'in haberi...

10 MADDEDE HAYAL KURMAK

Şimdi gelelim yeni yıl bahanesiyle hayal kurmanın inceliklerine...

1) Gerçekleştirmeye ne denli uzak olduğunuzun önemi olmaksızın, zaman kaybı olduğunu düşünmeden dilediğiniz her şey hakkında hayal kurun. Kendinizi sınırlamamak bu işte en önemli kural.

2) Gözünüzü kapatıp dilediğiniz şeye sahip olduğunuz anı beyninizde canlandırın. Nasıl hayal kurmanız gerektiğini öğrendiğinizde beyniniz ve vücudunuz dinlenme moduna geçtiğinden kendinizi çok daha mutlu hissedeceğinizi, özel yaşamda ve iş hayatında daha ılımlı ilişkilere sahip olacağınızı unutmayın. Florida Üniversitesi’nden psikiyatrist Eugenio Rothe, “Zihninizi başıboş bıraktığınızda farklı bölümleri aktif hale gelir, tahmin bile edemeyeceğiniz sonuçlar almanızı sağlar” diyor.

3) Hayal kurarken mutlaka akıllı telefonlarınızdan uzak durun. Hatta mümkünse doğa ile baş başa kalın.

4) Yorgunsanız hayallerinize odaklanmakta zorlanabilirsiniz ama bunun için kendinizi zorlayın. Çevrenizin ne dediğini umursamayın, önce onlara kendiniz inanın.

5) Hayal kurarken kendinize belirli bir mekân ve zaman kısıtlaması koymayın. İşyeri yemekhanesinde yemek yerken de dünyanın en güzel lokantasında yemek yediğinizi hayal edebilirsiniz. Ancak araba kullanırken asla hayal kurmayın.

6)Gün içinde birkaç dakikanızı hayallere veriyorsanız en zor işleri bile daha kolay yapmaya başlayacaksınız, üstelik yaratıcılığınız ve verimliliğiniz artacak. California Üniversitesi’nden Santa Barbara, yaratıcılık ile hayal kurma arasındaki güçlü bağa dikkat çeken akademisyenlerden sadece biri. Hayaller bahanesiyle verilen küçük molalar yaratıcılığı yüzde 40 artırıyor. Mesela sık sık hayal kurduğu bilinen deha Albert Einstein’ın hayal kurmanın yaratıcılık üzerindeki olumlu etkisini keşfetmiş insanlardan olduğu söylenir.

7)Hayaller en az meditasyon kadar stresten arındırıyor ve rahatlatıcı. Baş ağrı- sıyla ve anksiyeteyle mücadele etmek, kan basıncını dengelemek için hayal kurun.

8) Hafızanızı güçlendirmek için de hayal kurmak önemli. Wisconsin Üniversitesi’nde konuyla ilgili yapılan bir araştırma, belirli aralıklarla hayal kuran kişilerin yeni bilgi öğrenmekte zorlanmadıkları ve hafızalarının zaman içinde güçlendiğini ortaya koymuştu.

9) Dahası hayaller büyük hedeflerinizi size hatırlatırken; unutmak istediklerinizi yavaş yavaş hafızanızdan silmeye yarıyor.

10)Ancak her konuda olduğu gibi bu konuda kendinize nasıl sınır getireceğinizi bilmenizde fayda var. Çünkü bazen hayal kurmayı sonlandırmak hiç de kolay olmuyor ki bu kişilerin günlük hayatlarına devam etmekte zorlandıkları görülüyor. Zira bu kişiler günlerinin yüzde 57’sini bu hayal dünyasında geçiriyorlar. Konu üzerine Avustralya’da araştırmalar yapan Dr. Muireann Irish “Hayaller kimi zaman zararlı olabilir, anda kalmayı zorlaştırır” diyor. Harekete geçmediğimiz ve gerçekleştiremediğiniz sayısız hayalle daha çok umutsuzluğa kapılmak da söz konusu.

Dibe vurduran hayaller de var...

Araştırmacılar kurduğumuz hayallerin 2’ye ayrıldığını söylüyor. İlki yapıcı hayaller ki bunlar bizi pozitif yönde etkiler, maddi-manevi olarak kişisel gelişim ve mutlu olmak hedeftedir. Bir diğeri ise var olan şartların getirdiği suçluluk duygusuyla ortaya çıkar ve bu tür hayaller huzursuzluğu, negatif duyguları, var olan yaşama duyulan tatminsizliği ve depresifliği daha da tetikler, sizi dibe vurdurur.

% 96

Yüzde 96’mız hayal kurmanın faydasına inanıyor, itiraf etmese de ara sıra hayallere dalıyor. Ancak yüzde 4’ümüz hayallerden uzak olmanın daha faydalı olduğuna inanıyor