2018'de Başak burçlarını neler bekliyor?

Başak burcu, 2018’in iletişim ve eğitim alanlarında en şanslı burcu olacak. Yeni yıl, Başaklar için sürpriz fırsatlar ve şanslarla dolup taşacak. HT MAGAZİN astroloji yazarı Hande Kazanova, Başakları 2018’de nelerin beklediğini yazdı
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Sevgili Başaklar, bu yıl aşk hayatınızda, çocuklarla olan ilişkilerinizde ve yaratıcılık alanlarınızda önemli dersler ve sorumluluklar almaya başlayacaksınız. Kafanızda kurduğunuz projeleri, yapmak istediklerinizi planlı şekilde yaparsanız daha kolay ilerleyebilirsiniz.
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Daha güvenilir olma yolunda emin adımlarla ilerliyorsunuz. Bu, sizin yapmak istediğiniz sanatsal işlere olumlu bir şekilde yansıyacak. 2018 yılında sürpriz fırsatlar ve şansları yakın çevrenizdeki insanlarla paylaşabilirsiniz.
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Akrabalarınız, kardeşleriniz ve komşularınızdan yana olumlu etkiler altında olacak, onlardan iyilikler göreceksiniz. Onların hayatlarındaki güzelliklerden siz de fayda sağlayacaksınız.
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İletişiminiz artabilir ve temas halinde olduğunuz kişilerden güzel açılımlar elde edebilirsiniz. İletişimde ve eğitimde en şanslı burç sizsiniz.
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EĞİTİM
Öğrenmekten keyif alacaksınız
Bu sene Jüpiter’den alacağınız etkilerle eğitim hayatınızda önemli şanslar ve fırsatlar yakalayacaksınız. 31 Mart itibarıyla eğitim ve öğrenim hayatınızı daha fazla sevecek ve önemseyeceksiniz.
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Eğitmenleriniz ve öğrenci arkadaşlarınızla paylaşımlarınız artabilir. Öğrenmekten ve öğretmekten büyük keyif alacaksınız.
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15 Mayıs’ta Uranüs, Boğa burcuna geçiyor. Yüksek eğitim, üniversite ve yurtdışı eğitim alanlarınızda önemli değişimler ve beklenmedik olaylar ortaya çıkabilir.
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SAĞLIK
Kendinize ve çevrenize iyi bakın
Yaz aylarında gerileyecek olan Mars, ağustos ortasına kadar sağlığınızda sorunları karşınıza getirebilir. Sağlığınıza her zamankinden çok özen göstermelisiniz.
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27 Temmuz’daki tam Ay tutulmasıyla beraber sağlık koşullarınızla ilgili zorlanabilirsiniz. Bakmakta olduğunuz insanlar ya da evinizde beslediğiniz hayvanlar varsa gözünüz üzerlerinde olsun.
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1 Ağustos’taki parçalı Güneş tutulması, sağlığınızı etkileyecek. Gerginlikleriniz ve karşınıza gelen durumlar, sağlığınızı göz ardı etmenize neden olabilir. Bu süreçte olayları akışına bırakmalı, dikkatlice gözlemlemeli ve izlemelisiniz.
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AŞK-EVLİLİK-İLİŞKİLER
Romantizm rüzgârları esecek
2-3 Ocak’ta aşk hayatınızda romantizm rüzgârları esebilir, sevdiğiniz için bir şeyler yapma arzusuyla dolu olabilirsiniz. 11 Ocak itibarıyla aşk hayatınızı konuşmak, hayatınızda biri varsa paylaşımlarınızı artırmak, aşkta sıkıntı yaşadığınız konulara çözümler bulmak öne çıkabilir.
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İlişkinizde veya çocuğunuzla ilgili konularda önemli sorumluluklar üstlenebilirsiniz. 26 Ocak’tan sonra enerjinizi evinize ve yuvanıza harcayacaksınız. Düşüncesiz ve biraz da özgürce atılacak adımlar, ev hayatınızda ufak tefek sürtüşmeleri karşınıza getirebilir. Sakarlıklara da dikkat edin.
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Kalıcı ilişkiler kurulacak
16 Şubat’ta ilişki hayatınızın sorumluluklarını üstlenmekten gocunmayacak, kalıcı ilişkilerin hayatınızı güzelleştirdiğini göreceksiniz. 21 Şubat’ta romantizm rüzgârları esiyor, sevdiğinizle aynı potada erimek, onun için bir şeyler yapmak önem kazanıyor.
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17 Mart’ta oluşacak olan yeniay özel hayatınızda ve ikili ilişkilerinizde almak istediğiniz kararları harekete geçirebilir. Önemli kararlarınızı bu tarihten sonra almaya özen gösterin. Mayıs başında yakın çevre ilişkilerinize odaklanabilirsiniz.
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Kardeşlerinizin, akrabalarınızın veya komşularınızın hayatındaki olaylara dahil olabilir, özel hayatınızda sevdiğiniz insanla daha fedakâr ve anlayışlı ilişkiler kurabilirsiniz.
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7 Mayıs’a dikkat edin. Özel hayatınızdaki bazı hayal kırıklıkları, sürtüşmeler sizi zorlayabilir. Hayatınızda biri yoksa arkadaş ortamlarınızda tanışacağınız bir insanla güzel bir aşka yelken açabilirsiniz.
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28 Haziran’da dolunay oluşuyor. Bu dolunayda, aşk hayatınızda önemli sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Sorumluluklarla boğuşmak hayattan alacağınız keyfi azaltabilir.
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Hayata esnek bakacaksınız
12-14 Temmuz aşk hayatınızda ve gelecek planlarınızda stabil, kalıcı adımlar atılabilir. Aşk hayatınızda kalıcı ilişkiler içine girebilirsiniz. Hayata bakış açınız bu tarihlerde esnek olabilir.
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26 Ağustos dolunayında, özel hayatınızı unutmayın. Algıyı kendinize yönlendireceğiniz bu dönemde sevdiğiniz kişi sizden ilgi bekleyebilir, onun hayatında değişimler olabilir. Bu dönemde neyle uğraşırsanız uğraşın bu dönemde ilişkinizin hepsinden önemli olduğunu görebilirsiniz.
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6 Ekim’de Venüs geriliyor. Kasım ortasına kadar ilişkilerinizde bazı sıkıntı ve sorunlara açıksınız. Yakın çevrenizdeki insanlarla ilişki sorunlarına dikkat edin. Kasım ayında ev ve aile alanlarınızda güzel gelişmeler, şanslar ve fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.
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Dualarınız karşılık bulacak
7 Kasım’da oluşacak yeniay, iletişimsel işlerinizi, girişimlerinizi ve yakın çevrenizin konularını hızlandırabilir. Bu alanlardaki yenilikleriniz için artık ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Bu dönemde ettiğiniz duaların, dileklerin karşılığını alabilirsiniz.
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8 Kasım’da Jüpiter, Yay burcuna geçiyor. 1 yıl boyunca ev, yuva ve aile hayatınızda güzel şanslar ve fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Eviniz yoksa bu yıl emlak alım satımı konusunda da destekleneceksiniz.
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26-27-28 Kasım’da şans, ev ve aile alanlarınızdan gelecek. Daha önceden konuşulmuş önemli konuların üzerine eğilmeniz gerekiyor. Kendinizi çok şanslı, mutlu ve iyimser hissedeceksiniz.
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7 Aralık’ta ev ve aile alanlarınızda oluşacak yeniayda ev ve emlak meseleleri ile ailevi konularda önemli kararlarınızı devreye sokabilirsiniz.
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13 Aralık’ta ev ve aile düzeninizle ilgili konuşmalarınız ve görüşmeleriniz artabilir. Sevdiklerinizle iletişim kurarken acele etmeyin, patavatsızlıktan ve acelecilikten kaçının.
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İŞ-PARA-KARİYER
Fırsatlarla dolu bir yıl olacak 2018’de reklam, satış, pazarlama, öğrenim ve yazım alanlarında çeşitli şans ve fırsatlarla karşılaşacaksınız. Kasım ayına kadar yeni fikirlerinizi başkalarının önüne koyacak, konuşma ve yazma yoluyla başarılı işlerde bulunacaksınız.
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Yayıncılık ve medyayla ilgili konular hayatınızı renklendirebilir. Basın yayınla, gazetecilikle ilgili işlere sahip olanlar araştırmacı ve yaratıcı bir süreç içerisinde bulunacaklar. İnternet ve sosyal medyayla uğraşıyorsanız kolaylıkla diğer insanlar arasından sıyrılmayı başaracaksınız.
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Terfi edebilirsiniz
15 Şubat’taki parçalı Güneş tutulması, iş ve hizmet alanlarınızda ani olayları tetikleyecek. Günlük hayatınızın akışında beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Ortaklı işler ve yeni projeler 1-2-4 Mart’ta uygulamaya konulabilir.
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31 Mart’taki dolunayla beraber elinize bir para geçebilir. Öte yandan, uzun zamandır beklediğiniz bir paranın gelememesi ya da geç gelmesi gibi durumlara da hazırlıklı olun.
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16 Nisan’daki yeniayda, parasal konularda önemli başlangıç ve kararlarınızı oluşturacaksınız. Kredi alacaksanız bu yeniayda ve sonrasında harekete geçmelisiniz.
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24 Nisan’da iş hayatınızdaki ilişkileriniz ağırlık kazanabilir. Patronlarınız veya üstlerinizle kuracağınız güzel ilişkiler sayesinde istediğiniz sonuçları elde edebilirsiniz. İstediğiniz bir zam veya terfi varsa dile getirin.
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Yeni açılımlar var
15 Mayıs’ta oluşacak yeniay seyahat, yurtdışı bağlantılı işler, hukuk, ticaret ve medya alanlarınızda yeni açılımları hayatınıza taşıyabilir. Bu süreçte yeni kararlar almaktan korkmayın.
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30 Mayıs’tan sonra kariyer hayatınızda önemli görüşmeler ve konuşmalar olabilir. 15 gün boyunca birden fazla işle uğraşabilirsiniz. Düşüncelerinizi topluma yaymak ve bilgi alışverişinde bulunmak önem kazanacak.
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Haziran ayında kariyer ve iş koşturmalarınız devam ederken, sosyal çevrenizin aranılan yıldızı siz olacaksınız.12 Haziran’dan sonra organizasyonlar, davetler ve aktiviteler hızlanmaya başlıyor.
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13 Haziran’daki yeniayla birlikte kariyerinizde çok önemli başlangıçlar yapabilirsiniz. Yeni bir projenin adımları atılabilir. Atacağımız adımları kalıcı sonuçlara taşıyabiliriz.
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26 Haziran’da iş ve hizmet alanlarınızda gerileyen Mars, enerjinizde birtakım sıkıntı ve problemler yaratabilir.
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Öte yandan beraber çalıştığınız insanların enerjilerinde ve yanınızda çalıştırdığınız insanların hayatlarında da sorunlar oluşabilir. Bu dönemde yeni bir iş girişiminde bulunmaktan kaçınmanız gerekiyor.
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RİSKTEN KAÇININ!
Ağustos başında iş mücadeleleriniz sinirinizi bozabilir. İş alanlarınızdaki değişimlere ve beklenmedik koşullara gereğinden fazla tepki verebilir, bu süreçte risk almak isteyebilirsiniz ama bunu yapmamalısınız.
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6 Ekim’de Venüs geriliyor. Kasım ortasına kadar iletişim, satış, reklam, pazarlama, network, bilgisayar ve ulaşım işlerinizde, bu alanlardaki ilişkilerinizde bazı sıkıntı ve sorunlara açıksınız. Parasal işlerinizi bu 40 günlük süreçte başlatmayın.
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DEĞİŞİM ZAMANI!
Kasım ayında güzel gelişmeler yaşayacak, şanslar ve fırsatlarla karşılaşacaksınız. Ortak parasal konularla ilgili son değişimler gündemde olacak. Yarım kalmış konuların tamamlandığına şahit olabilirsiniz.
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23 Kasım’da oluşacak dolunay, kendinizi kariyerinize vermeniz gerektiğinin altını çizebilir. Kendi içinize çekilmişken dış ortamlardaki konularla, toplumsal olaylarla, iş ve kariyer hayatınızdaki duygusal dalgalanmalarla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. 6-25 Aralık’ta çok dikkatli olun. 21 Aralık’ta hayatınızın fırsatı karşınıza gelebilir.
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