Moda tasarımcısı Ertan Kayıtken 2018 yılı gelinlik modasını HABERTÜRK TV'ye anlattı. Türk kadınının giyinmesini iyi bildiğini belirten modacı, "Türk kadınları kendi bütçelerine göre kendine hangi modelin daha iyi yakıştığını, hatta düğün konseptine göre gelinliğin daha küçük veya abartılı olması gerektiğini belirleyebilecek bir ruha sahipler." dedi.

İşin ekonomik boyutundan da bahseden Kayıtken, her bütçeye göre gelinliğin olduğunu ancak kaliteli bir gelinliğin fiyatının 4 ila 14 bin lira arasında değiştiğini söyledi.

Çiçek desenlerinin bu sene çok moda olduğunu belirten moda tasarımcısı, dantellerin, küpürlerin üzerinde bile çiçek motiflerinin olduğunu belirtti. El yapımı çiçeklerin de 2018'in bir diğer modası olduğunun altını çizen Ertan Kayıtken, "Bundan 35 sene önce el yapımı çiçekler modaydı. Taze çiçekler de gündemimizdeydi. Ancak şimdi el yapımı el çiçekleri tekrar moda oldu." diyerek gelin adaylarına ipuçları verdi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER