Resmi tatil günleri tatil planları yapılmadan önce en çok araştırılan günler arasında yer alıyor. Yılbaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı geride kalırken, 2018'in diğer resmi ve dini tatilleri hangi günlere denk geliyor? İşte detaylar...

2018 RESMİ TATİLLER!

2018 yılını yarıladık, ancak resmi tatillerin büyük çoğunluğu yılın ikinci yarısında. İşte2018 resmi tatiller listesi:

14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (yarım gün)

15 Haziran Ramazan Bayramı

16 Haziran Ramazan Bayramı

17 Haziran Ramazan Bayramı

15 Temmuz Demokrasi Zaferi Ve Şehitleri Anma Günü

20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Yarım gün)

21 Ağustos Kurban Bayramı

22 Ağustos Kurban Bayramı

23 Ağustos Kurban Bayramı

24 Ağustos Kurban Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Öncesi (Yarım gün)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

2019 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

4 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi

5 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün

6 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün

7 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün

15 Temmuz Demokrasi Bayramı

10 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi

11 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün

12 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün

13 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün

14 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

31 Aralık Yılbaşı gecesi

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