Resmi tatil günleri tatil planları yapılmadan önce en çok araştırılan günler arasında yer alıyor. Yılbaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı geride kalırken, 2018'in diğer resmi ve dini tatilleri hangi günlere denk geliyor? İşte detaylar...
2018 RESMİ TATİLLER!
2018 yılını yarıladık, ancak resmi tatillerin büyük çoğunluğu yılın ikinci yarısında. İşte2018 resmi tatiller listesi:
14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (yarım gün)
15 Haziran Ramazan Bayramı
16 Haziran Ramazan Bayramı
17 Haziran Ramazan Bayramı
15 Temmuz Demokrasi Zaferi Ve Şehitleri Anma Günü
20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Yarım gün)
21 Ağustos Kurban Bayramı
22 Ağustos Kurban Bayramı
23 Ağustos Kurban Bayramı
24 Ağustos Kurban Bayramı
30 Ağustos Zafer Bayramı
28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Öncesi (Yarım gün)
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
2019 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ
1 Ocak Yılbaşı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
4 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi
5 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün
6 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün
7 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün
15 Temmuz Demokrasi Bayramı
10 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi
11 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün
12 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün
13 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün
14 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün
30 Ağustos Zafer Bayramı
28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
31 Aralık Yılbaşı gecesi
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