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Turbo kompresörlü, ara soğutuculu ve direkt enjeksiyonlu 1.0 EcoTSI motor ise 95 HP manuel ve 115 HP DSG versiyonlarıyla sunuluyor. 2018 yılının ilk çeyreğinde 1.5 TSI EVO 150 HP benzinli motor seçeneğiyle satılacak olan yeni Ibiza’nın, dizel motor seçeneği olan 1.6 TDI 95 HP ise manuel ve DSG şanzıman alternatiflerine sahip olacak.