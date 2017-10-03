2018 yılından itibaren araç ruhsatları noterden alınacak

Tutar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, araç tescili işlemlerinin 2018'den itibaren noterlere geçişine ilişkin bilgi verdi.
2 Ocak'ta yayımlanan 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen araç tescil ve sicil işlemlerinin noterlere devrinin önünün açıldığını anımsatan Tutar, Türkiye Noterler Birliği olarak Emniyet birimleriyle konuya yönelik teknik hazırlık yaptıklarını söyledi.
Tutar, noterlerin zaten ikinci el araç satış ve devir işlemlerini gerçekleştirdiklerine işaret ederek, bu işlem sonucu aracın yeni sahibine 30 günlük geçici tescil belgesi verdiklerini anlattı. Yaptıkları bildirim sonucu tescil işleminin Emniyet birimlerince yapıldığını ifade eden Tutar, artık tescil ve sicil işlemlerinin TNB gözetiminde gerçekleştirileceğini bildirdi.
Tutar, bu işlemler için Araç Tescil Sistemi (ARTES) kurduklarını dile getirdi.
"RUHSATI BİZ VERECEĞİZ"
Artık noterlerin de tescil şubesi gibi çalışacağının altını çizen Tutar, şöyle devam etti:
"Ruhsat olarak adlandırılan aracın sahiplik işlemini 2018'den itibaren biz yapacağız yani ruhsatı artık biz vereceğiz. Ruhsat gönderimi daha önce bir ayı bulurken, uygulamanın noterlere geçmesiyle satış sözleşmesinin yapıldığı anda verilir hale gelecek. Vatandaşın yararına bir uygulama. Bütün araçların sicil kayıtları da noterliklerde tutulacak. Tescil işleminde sadece satış ve devir yok. Araç üzerinde yapılacak motor şasesi yenilemesinden boyatmaya kadar her türlü değişiklik tescile giriyor."
Tutar, illerde belirli sayıda trafik tescil şube müdürlüğü varken, her mahallede ve caddede bir noter bulunmasının vatandaşın işini kolaylaştıracağını söyledi.
Vatandaşın istediği notere giderek araç ruhsatını alabileceğine dikkati çeken Tutar, "Ülkede bin 950'ye yakın noter var. Tüm noterler bu işle görevli olacak yani bin 950 tescil bürosu hizmet verecek. Noterlerde 7 bine yakın çalışan var. Bu işlemlerin başlamasıyla kamu hizmetinde önemli bir yükü almış olacağız." diye konuştu.
Tutar, düzenlemeyle yıllık 10 milyon araç tescil işleminin noterlere geçeceğini aktarırken, böylece Emniyetin iş yükünün de azalacağına işaret etti.
"ARAÇ BAYİLERİ ARTIK NOTERE GELECEK"
Uygulamanın 2018'den itibaren kademeli olarak devreye girmesini beklediklerini ifade eden Tutar, plaka değişikliği olmayan araçlarda ruhsatın araç sahibine hemen verilmeye başlanabileceğini bildirdi.
Tutar, sıfır araçların bayiler tarafından yapılan tescilini de artık noterliklerin gerçekleştireceğinin altını çizerek, bayilerin artık Emniyet yerine noterliklere geleceğini, güvenliğe ilişkin araçların tescil işlemlerinin ise yine Emniyet birimlerince yürütüleceğini kaydetti.
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