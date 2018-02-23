Yılın ilk ayına teknoloji kampanyaları damga vurdu

Teknoloji, hiper marketler, indirim marketleri, online marketler, bayi kanalı, yerel zincirler ve Telekom kanalında düzenlenen kampanyaları ele alan BrandZone verilerine göre; teknoloji kategorisinde toplamda 18 bin 173 adet kampanya düzenledi.
Bu kampanyalar içerisinde 3 bin 166 kampanya adediyle akıllı telefon en fazla kampanyası yapılan kategori oldu. 2 bin 976 kampanyayla TV ikinci; 2 bin 484 kampanyayla dizüstü bilgisayar üçüncü; 966 kampanyayla çamaşır makinesi dördüncü; 910 kampanyayla elektrik süpürgesi beşinci sırada yer aldı.
AKILLI TELEFONDA ZİRVE HUAWEİ P9 LİTE'NİN
Akıllı telefon kampanyalarına 122 kampanya adediyle, en düşük kampanya fiyatı bin 199 TL olan Huawei P9 Lite damga vurdu. 101 kampanyayla, en düşük kampanya fiyatı 699 TL olan Xiaomi Redmi Note 5A ikinci; 96 kampanyayla, en düşük kampanya fiyatı 629 TL olan Samsung Galaxy J1 üçüncü sırada yer aldı. 91 kampanyayla, en düşük kampanya fiyatı 569 TL olan Vestel Venus 5530 dördüncü; 87 kampanyayla, en düşük kampanya fiyatı bin 699 TL olan Huawei P10 Lite beşinci sırada yer aldı.
TV KAMPANYALARINA Hİ-LEVEL 43HL500 LED TV DAMGA VURDU
TV kampanyalarında 100 kampanya adediyle, en düşük kampanya fiyatı bin 249 TL olan Hi-Level 43HL500 LED TV zirveye oturdu. 96 kampanyayla, en düşük kampanya fiyatı bin 399 TL olan Hi-Level 49HL500 LED TV ikinci; 81 kampanyayla, en düşük kampanya fiyatı 3 bin 599 TL olan Samsung UE55MU7350 LED TV üçüncü sırada yer aldı.
78 kampanyayla, en düşük kampanya fiyatı bin 699 TL olan Toshiba 43L3763 LED TV dördüncü; 69 kampanyayla, en düşük kampanya fiyatı 4 bin 999 TL olan LG 55EG9A7V LED TV beşinci sırada yer aldı.
DİZÜSTÜ BİLGİSAYARDA HP ZİRVEDE
2018 yılı Ocak ayı dizüstü bilgisayar kampanyalarında 303 kampanya adediyle, en düşük kampanya fiyatı 2 bin 999 TL olan HP Pavilion 15-CC105NT 2PR71EA ilk sırada yer aldı. 161 kampanyayla, en düşük kampanya fiyatı 3 bin 999 TL olan HP 15-CB008NT 2GR77EA ikinci; 136 kampanyayla, en düşük kampanya fiyatı 2 bin 799 TL olan Lenovo Ideapad 320 80XL00TTX üçüncü sırada yer aldı.
88 kampanyayla, en düşük kampanya fiyatı 649 TL olan Hometech HT 101B dördüncü; 75 kampanyayla, en düşük kampanya fiyatı 2 bin 999 TL olan Lenovo Ideapad 320 81BT001GTX beşinci sırada yer aldı.
BrandZone verilerine göre çamaşır makinesi kategorisinde en fazla kampanyası yapılan ürün; 497 kampanya adediyle, en düşük kampanya fiyatı bin 705 TL olan Bosch WAT20480TR oldu.
Elektrikli süpürgede en fazla kampanyası yapılan ürün; 133 kampanya adediyle, en düşük kampanya fiyatı bin 999 TL olan Dyson V6 Animal oldu.
Ütü kategorisinde en fazla kampanyası yapılan ürün; 71 kampanya adediyle, en düşük kampanya fiyatı 129,90 TL olan Altus AL-101 Buhar Kazanlı Ütü oldu.
Tablet kategorisinde en fazla kampanyası yapılan ürün; 214 kampanya adediyle, en düşük kampanya fiyatı 599 TL olan Samsung SM-T560 Galaxy Tab E 9,6 oldu.
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