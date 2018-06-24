2018 Yozgat Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları

Milyonlarca vatandaş Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem TBMM’yi belirlemek için sandık başına gitti. Saat 17.00’de sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Yozgat 2018 Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları da gelmeye başladı…



YSK’nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Yozgat 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçim sonuçları da gelmeye başladı... İl genelinde yüzde 85.38 seçime katılım oranı sağlanırken saat 20:14 itibarıyla açılan sandık sayısı ise yüzde 85 … Yozgat 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 155.145 oyla yüzde 76.26 - Muharrem İnce: 28.692 oyla yüzde 14.10 - Meral Akşener: 16.846 oyla yüzde 8.28 - Temel Karamollaoğlu: 1.834 oyla yüzde 0.90 - Selahattin Demirtaş: 616 oyla yüzde 0.30 - Doğu Perinçek: 296 oyla yüzde 0.15 aldı.



Yozgat 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan: 155.145 oyla yüzde 76.26Muharrem İnce: 28.692 oyla yüzde 14.10Meral Akşener: 16.846 oyla yüzde 8.28Temel Karamollaoğlu: 1.834 oyla yüzde 0.90Selahattin Demirtaş: 616 oyla yüzde 0.30Doğu Perinçek: 296 oyla yüzde 0.15

Milletvekili genel seçime yüzde 86.46 oranında katılımın sağlandığı Yozgat il genelinde sandıklar saat 20:14 itibarıyla yüzde 80 oranında açıldı. 2018 Yozgat milletvekili seçim sonuçları şöyle: Cumhur İttifakı: 151.624 oyla yüzde 79.17 - Millet İttifakı: 36.852 oyla yüzde 19.24 oranında oy aldı. Öte yandan 2018 Yozgat milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti: 102.849 oyla yüzde 53.70 - MHP: 48.775 oyla yüzde 25.47 - CHP: 21.055 oyla yüzde 10.99 - İYİ Parti: 13.627 oyla yüzde 7.12 - SP: 2.170 oyla yüzde 1.13 - HDP: 1.300 oyla yüzde 0.68 oy aldı.



Saat 20:14 itibarıyla 2018 Yozgat milletvekili seçim sonuçları şöyle:



BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER

Cumhur İttifakı: 151.624 oyla yüzde 79.17Millet İttifakı: 36.852 oyla yüzde 19.24AK Parti: 102.849 oyla yüzde 53.70MHP: 48.775 oyla yüzde 25.47CHP: 21.055 oyla yüzde 10.99İYİ Parti: 13.627 oyla yüzde 7.12SP: 2.170 oyla yüzde 1.13HDP: 1.300 oyla yüzde 0.6816 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…