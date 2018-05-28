YSK Başbakanı Sadi Güven'in son açıklamasına göre bu seçimde ilk kez oy kullanacakların sayısı 1 milyon 650 bin 171... Seçime bir hafta kala tüm seçmen kağıtları adreslere dağıtılmış olacak. Seçmen kağıdı gelmeyenler ya da seçmen kağıdını beklemek istemeyenler internetten sorgulama yapabilecekler.

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce 30 Nisan Pazartesi'den önce Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden oy verme günü itibarıyla 18 yaşını dolduracak olan ve yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarına ait bilgiler alındı. Güncel rakamlara göre bu seçimde 180 bin 896 sandık kurulması bekleniyor. Ancak sandığa gitmeden önce seçmen kaydınızı sorgulamalısınız. 2 Mayıs'ta başlayan ilan süresi devam ediyor. Vatandaşlar "www.ysk.gov.tr" adresindeki “Yurt Dışı Seçmen Sorgulama” sayfasından kütüğe kayıtlı olup olmadıklarını kontrol edebilirler.

SEÇMEN KAYDI BULUNMAYANLAR NE YAPACAK?

Seçmen kaydını kontrol etmek için 12 Mayıs gününe kadar mühlet verilmişti. Yani bu seçim için kaydınız görülmüyorsa oy kullanmak için geç kaldınız. Ancak bir sonraki seçimlerde mağduriyet yaşamak istemeyenler şahsen başvuru yoluyla nüfus müdürlüğüne başvuracak ve adres kayıt sistemine dahil olacaklar, ardından da ligili ilçe seçim kurulu başkanlığını başvurup kayıtlarını yaptıracaklar.

NEREDE OY KULLANACAĞIM SORGULAMASI

Nerede oy kullanacağım sorunuza intertte iki farklı adreste yanıt bulabilirsiniz. Bunlardan biri YSK'nın resmi internet sayfası diğeri de E Devlet Kapısı...

1) E Devlet'ten seçmen sorgulamak için; https://www.turkiye.gov.tr/yuksek-secim-kurulu-yurt-ici-secmen-kaydi-sorgulama bağlantı linkini kullanarak açılan sayfada e devlet giriş bilgilerinizi kullanarak sisteme girdikten sonra hemen nerede oy kullanacağınızı öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistem üzerinden sizinle aynı ikamete kayıtlı oy kullanacakların listesini de görürsünüz.

2) YSK'nın resmi sitesinde sorgulama yapğmak için; www.ysk.gov.tr adresinden "Yurt İçi Seçmen Sorgulama" bölümüne girerek T.C. kimlik numarası, nüfusa kayıtlı olduğu il ve nüfusa kayıtlı olduğu sıra numarası bilgileriyle sorgulama yapabiliyor.

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