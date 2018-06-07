2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) kısa bir süre kaldı. Hazırlık süreciniz nasıl geçmiş olursa olsun öncelikli olarak hayatın sınavlar ve sınav sonuçlarıyla sınırlı olmadığına dair güçlü duygunuzu hiç kaybetmeyin! Şu aşamada kaygının, endişenin bir faydası olmadığına göre, sizin elinizde ne var bunu değerlendirip, kabul edilebilir sonuçlar elde ederek yola devam etmeye odaklanın.

İşte size bu süreçte yardımcı olabileceğini düşündüğümüz adımlar:

Sınav sürecini; sınav öncesi, sınav sırası ve sınav sonrası olarak 3'e ayırmak ve aşama aşama plan yaparak buna göre ilerlemek sizi rahatlatacaktır.

SINAV ÖNCESİ...

İçinde bulunduğunuz şartları ve koşulları iyi analiz edin, konsantrasyonunuzu buna göre geliştirin.

Unutmayın ki zaman; sadece sınavlarda değil, tüm hayatınız boyunca iyi kullanmanız gereken en kıymetli hazinedir.

Çalışma sürecinizi, geçmiş yılların soru dağılımlarını, soru çıkma ihtimali yüksek konuları ve özet çalışma ile tekrar yapacağınız konuları bir plan oluşturarak belirleyin.

Her gün bir deneme çözerek eksiklerinizi tespit edin ve gerçek sınavın provası olması bakımından denemeleri gerçek sınav saatlerinde uygulayın.