2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) kısa bir süre kaldı. Hazırlık süreciniz nasıl geçmiş olursa olsun öncelikli olarak hayatın sınavlar ve sınav sonuçlarıyla sınırlı olmadığına dair güçlü duygunuzu hiç kaybetmeyin! Şu aşamada kaygının, endişenin bir faydası olmadığına göre, sizin elinizde ne var bunu değerlendirip, kabul edilebilir sonuçlar elde ederek yola devam etmeye odaklanın.
İşte size bu süreçte yardımcı olabileceğini düşündüğümüz adımlar:
Sınav sürecini; sınav öncesi, sınav sırası ve sınav sonrası olarak 3'e ayırmak ve aşama aşama plan yaparak buna göre ilerlemek sizi rahatlatacaktır.
SINAV ÖNCESİ...
İçinde bulunduğunuz şartları ve koşulları iyi analiz edin, konsantrasyonunuzu buna göre geliştirin.
Unutmayın ki zaman; sadece sınavlarda değil, tüm hayatınız boyunca iyi kullanmanız gereken en kıymetli hazinedir.
Çalışma sürecinizi, geçmiş yılların soru dağılımlarını, soru çıkma ihtimali yüksek konuları ve özet çalışma ile tekrar yapacağınız konuları bir plan oluşturarak belirleyin.
Her gün bir deneme çözerek eksiklerinizi tespit edin ve gerçek sınavın provası olması bakımından denemeleri gerçek sınav saatlerinde uygulayın.
ÖSYM’nin sitesinde yayınladığı geçmiş yılların soru ve çözümlerini incelemeyi unutmayın! Bu çalışma, soru tarzlarını anlamanızı ve sınav aşinalığınızı artıracaktır.
Sınav öncesinde beslenme ve uyku düzeninizi korumaya özen göstermelisiniz.
Planlarınızı aksatmadan sosyal etkinliklere, aile ve arkadaşlarınıza zaman ayırabilir, kaygınızı azaltacak yöntemleri deneyebilirsiniz.
Ve tabii ki çalışmalarınızı son güne/geceye bırakmayın, bu kafa karışıklığından ve stresten başka bir işe yaramaz.
Ders çalışmayı ne zaman bırakacağınızın en doğru yanıtını siz bilirsiniz, ancak yıllar içindeki öğrenci deneyimleri, sınava bir ya da iki gün kala çalışmaların bırakılmasının doğru ve yerinde olduğunu göstermektedir.
Sınava kadar ki 1-2 günlük sürede oluşan boşlukta öğrencilerin kaygı ve gerçek dışı birçok duygu ve düşünceye kapıldığı da yaşananlardan tecrübe edilen bir gerçek.
Sınav yerini görmek, ulaşımla ilgili planları oluşturmak, istenilen belgeleri tamamlamak ve sınav günü için rahat kıyafetler hazırlamak gibi teknik hazırlıklarınızı yapabilirsiniz. Bu süreçte ders çalışmasanız bile zihin olarak sınava motive olduğunuzu, bunun da çalışmanızın bir parçası olduğunu unutmayın!
SINAV ESNASINDA...
Öncelikle derin nefes alarak heyecanınızı ve kaygınızı bir kenara bırakarak, sorulara odaklanın. Olumsuz düşünceleri bir kenara koyarak, kontrolün sizde olduğunu zihninize de hissettirin.
Sınav öncesi hangi testten başlayacağınıza yönelik bir taktik belirlediyseniz buna sadık kalarak sınava başlayın.
Ve daha önce çalıştığınız test tekniklerini bir an olsun aklınızdan çıkarmayın!
YA SINAV SONRASI...?
Eğlenceli ve dinlendirici etkinliklerle bedeninizi ve ruhunuzu rahatlatarak sınav sonuçlarını bekleyin. Bu süreçte de çevrenizdekilerin tecrübelerinden yararlanarak, durum değerlendirmesi yaparak geleceğe yönelik planlarınızı oluşturun.
2008 yılında Mehmet Altınbaş Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından kurulan ‘İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’, 2017-2018 akademik yılına Altınbaş Üniversitesi adıyla devam ediyor.
İlk öğrencilerini 2011-2012 akademik yılında alan Altınbaş Üniversitesi kısa zamanda gerçekleştirdiği atılımlarla uluslararası bir araştırma üniversitesi olma yolunda hızla büyüyor. 2017-2018 akademik yılında 9 fakülte, 3 enstitü, 2 meslek yüksekokulunu bünyesinde bulunduran Altınbaş Üniversitesi toplamda 30 lisans, 34 ön lisans, 28 yüksek lisans ve 6 doktora programı ile öğretime devam ediyor.
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ OLARAK YKS SINAVINA GİRECEK TÜM ÖĞRENCİLERİMİZE BAŞARILAR VE MUTLU BİR GELECEK DİLİYORUZ.
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