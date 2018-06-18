Yurtiçi Kargo, Türkiye'nin ilk kargo firması olarak 1982 yılında Arıkanlı Holding tarafından kurulmuş bir firmadır. Yurtiçi Kargo, Türkiye'deki kargo taşımacılığının ardından KKTC'ye ve 1996 yılından itibaren yurtdışı gönderiler yapmaya başlamıştır. Yurtiçi Kargo, günümüzde 17 Bölge Müdürlüğü, 33 Aktarma Merkezi, 842 şubesi, 14.000’den fazla çalışanı ve 4191 araç filosu ile Türkiye'nin 81 ilinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hizmetlerine devam etmektedir. 2003 yılında Avrupa’nın en büyük kargo şirketlerinden biri olan Geopost ile çözüm ortaklığı anlaşması yapmış ve müşterilerinin uluslararası gönderilerini dünyada 230 noktaya, bir başka deyişle dünyanın her yerine taşımaktadır.

YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Yurtiçi Kargo hafta içi her gün sabah 09:00’da mesaiye başlar ve kapanış saati olan 18:00’a kadar hizmet vermeye devam eder. Hafta sonu cumartesi günleri 13.00-17.00 saatleri arasında gönderiler ve teslimatlar sadece şubeden yapılmaktadır. Yurtiçi Kargo Pazar günleri hizmet vermemektedir.

YURTİÇİ KARGO İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yurtiçi Kargo merkez binası, Eski Büyükdere Caddesi Ayazağa Yolu Kargo Plaza No: 17-19 Maslak / Sarıyer adresinde bulunmaktadır. Yurtiçi merkez şubesine 0 212 365 23 65 veya 0 212 365 74 79 faks numaraları ile ulaşabilirsiniz.