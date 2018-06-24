Zonguldak seçim sonuçları 2018

Milyonlarca vatandaş Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem TBMM’yi belirlemek için sandık başına gitti. Saat 17.00’de sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Zonguldak 2018 Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları da gelmeye başladı…



YSK’nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Zonguldak 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçim sonuçları da gelmeye başladı... İl genelinde yüzde 86.98 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:25 itibarıyla açılan sandık sayısı ise yüzde 93.6 … Zonguldak 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 194.341 oyla yüzde 55.16 - Muharrem İnce: 126.132 oyla yüzde 35.80 - Meral Akşener: 24.782 oyla yüzde 7.03 - Temel Karamollaoğlu: 4.212 oyla yüzde 1.20 - Selahattin Demirtaş: 1.754 oyla yüzde 0.50 - Doğu Perinçek: 1.093 oyla yüzde 0.31 aldı.



Zonguldak 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan: 194.341 oyla yüzde 55.16Muharrem İnce: 126.132 oyla yüzde 35.80Meral Akşener: 24.782 oyla yüzde 7.03Temel Karamollaoğlu: 4.212 oyla yüzde 1.20Selahattin Demirtaş: 1.754 oyla yüzde 0.50Doğu Perinçek: 1.093 oyla yüzde 0.31

Milletvekili genel seçime yüzde 87.80 oranında katılımın sağlandığı Zonguldak il genelinde sandıklar saat 21:25 itibarıyla yüzde 92.2 oranında açıldı. 2018 Zonguldak milletvekili seçim sonuçları şöyle: Cumhur İttifakı: 196.451 oyla yüzde 56.25 - Millet İttifakı: 141.031 oyla yüzde 40.38 oranında oy aldı. Öte yandan 2018 Zonguldak milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti: 158.414 oyla yüzde 45.36 - CHP: 107.398 oyla yüzde 30.75 - MHP: 38.037 oyla yüzde 10.89 - İYİ Parti: 27.353 oyla yüzde 7.83 - SP: 6.280 oyla yüzde 1.80 - HDP: 4.863 oyla yüzde 1.39 oy aldı.



Saat 21:25 itibarıyla 2018 Zonguldak milletvekili seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 196.451 oyla yüzde 56.25Millet İttifakı: 141.031 oyla yüzde 40.38AK Parti: 158.414 oyla yüzde 45.36CHP: 107.398 oyla yüzde 30.75MHP: 38.037 oyla yüzde 10.89İYİ Parti: 27.353 oyla yüzde 7.83SP: 6.280 oyla yüzde 1.80HDP: 4.863 oyla yüzde 1.3916 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…