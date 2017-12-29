Dünya ekonomisi oldukça hareketli bir yılı daha geride bıraktı. ABD’de yeni başkan Donald Trump’ın etkisi, Avrupa’da peş peşe gelen seçimler ve İngiltere’nin AB’den çıkış süreci yılın büyük bir bölümünde gündemi oluşturdu. Yılın ikinci yarısından itibaren ise Kuzey Kore’nin nükleer füze denemeleri ve kripto paralar piyasaların yakından izlediği konuların başında geldi. Yıl genelinde ise yatırımcılar oldukça kazançlı bir dönem geçirdi. Küresel endeksler yer yer yüzde 10-20 yükseliş kaydederken emtia fiyatları da önceki yıllara kıyasla artış kaydetti. Yeni yılda piyasaların gözü yine ABD Merkez Bankası’nda ( Fed ) olacak. Gazete Habertürk'ten Mahmut Sancak'ın haberine göre bankanın yeni başkanı Jerome Powell’in faiz politikaları izlenecek. Ucuz para döneminin sona ermesi ve enerji fiyatlarının yükselmesi ise özellikle gelişen piyasalar için kötü haber olacak.

- JPMorgan Asset Management küresel FICC Başkanı Bob Michele’e göre en büyük risk enflasyonun artması, Fed ’in üç değil dört faiz artışı yapması.

- Swell, röportajında enflasyonun sürpriz bir şekilde daha da yükseleceğini ve bunun 2017’deki düz getiri eğrisi trendinin aksine, dik ABD getiri eğrisine yol açacağını söyledi.

- Jeff Rosenberg’in de aralarında olduğu stratejistler tavsiye notunda “Düşük risk ortamında herkes ödülü kapıp evine götürebilir. Bu, küresel kredi piyasasında gerçekleşti. Fakat kredi spread’leri daraldıkça bu stratejilerdeki risk de orantısız şekilde artıyor” diye yazdı.

BORSA VE DOLARDA İBRE 2018’DE YUKARI YÖNLÜ

Gazete Habertürk'ten Sefer Yüksel'in haberine göre 2017 yılı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hisse senedi yatırımcılarının yılı oldu. Şöyle ki, 28 Aralık itibarıyla Borsa İstanbul Endeksi yılbaşından bu yana yüzde 45 gibi göz kamaştırıcı bir yükselişle yatırımcısının yüzünü güldürdü. Bu rekor getiride küresel borsalardaki yükselişin yanı sıra borsa şirketlerinin kârlarındaki artışlar da etkili oldu. Analistler, 2018 yılının özellikle ilk çeyreğinde hisse senedi piyasalarında yükselişin süreceğini öngörüyor. Hisse senedi piyasalarının seyrini 2018 yılında küresel konjonktürün belirleyeceğini vurgulayan uzmanlar, başta ABD borsaları olmak üzere gelişmiş ülke borsaları yanı sıra gelişmekte olanlarda da ralli yaşandığına dikkat çekiyor.

FED MUSLUĞU KISACAK

Kur cephesinde ise gözler tamamen ABD Merkez Bankası FED’e odaklanmış durumda. 2017 yılında dolar Türk Lirası karşısında yüzde 8 değerlenerek 3.52 TL’den 3.77 TL seviyelerine kadar yükseldi. 2018 yılına ilişkin kur beklentilerinde ise neredeyse bütün ekonomistlerin ve kurumların beklentisi yukarı yönlü. Dünya döviz rezervlerinin hâlâ yüzde 63.8’inin ABD Doları cinsinden olduğuna dikkat çeken uzmanlar, dolayısıyla FED’in adımlarının doların seyrini belirleyeceğini kaydediyor. FED’in 2018 yılında para musluğunu kısmaya devam edeceğini kaydeden analistlerin, aşırı siyasi ve jeopolitik gelişmeler olmadığı takdirde 2018 yılı kur beklentisi ise 4.05 TL ile 4.25 TL arasında değişiyor.

FON YÖNETİCİLERİNİN GÖZDESİ YİNE HİSSE SENEDİ OLACAK

Kurumsal yatırımcılarla yapılan ankete göre 2018 yılının ilk çeyreğinde yatırım aracı tercihleri arasında hisse senedi ön plana çıkarken, yatırımcıların en fazla takip edeceği makro gösterge ise enflasyon olacak. Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) üyelerinden oluşan 19 fon yöneticisinin katılımıyla 20-27 Aralık 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen “Fon Yöneticileri Üç Aylık Beklenti Anketi 2018-1. Çeyrek” sonuçlarına göre, yatırımcıların yüzde 48’inin ilk çeyrekte yatırım aracı tercihi hisse senedi oldu. Hisse senedinden sonra gelen yatırım aracı tercihi ise yüzde 21 ile özel sektör tahvili. Fon yöneticilerinin takip edeceği en önemli ekonomik gösterge ise yüzde 58 ile enflasyon olacak. Enflasyonu yüzde 26 ile döviz kuru takip edecek. Ankete göre ilk çeyrekte fon yöneticilerinin borsada sektör tercihlerinin başında ise bankacılık sektörü hisseleri yer alıyor. Anket sonuçlarına göre bankacılık hisselerini perakende ve petrokimya takip ediyor.

PETROLDE YILLIK ORTALAMA 10 DOLAR ARTIŞ BEKLENİYOR

2014 başından 2017’ye kadar petrol fiyatlarında bir düşüş gözlendiğine dikkat çeken analistler, bu durumun üretim fazlalığından kaynaklandığını, önümüzdeki dönemde ise bu trendin tersine dönmesinin beklendiğini kaydediyor. ABD’deki stokların azalmaya başladığını kaydeden uzmanlar, 2018 yılında petrol fiyatlarının artacağı yönünde görüş bildiriyor. 2017 yılında petrol fiyatlarının ortalama 55 dolar olduğunu kaydeden analistler, 2018 yılında ise ortalama fiyatın 65-70 dolar bandında olmasını bekliyor. Bu da yüzde 18’lik artış demek.