Hazır giyim şirketi LC Waikiki, 2017 yılını geçen yıla oranla yüzde 30 büyüyerek 12.2 milyar TL ciro ile kapatmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki yıl da yüzde 33 büyüme hedefleyen şirket, 16.2 milyar TL ciro elde etmeyi planlıyor.



Gazete Habertürk'ün haberine göre, LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, önümüzdeki 12 yeni ülkeye daha giriş yaparak 50 ülkeye ulaşmayı, Türkiye’de ve yurtdışında açılacak 120 yeni mağazasıyla toplam mağaza sayısını bine çıkaracaklarını söyledi. 2017 ihracat hedefini 600 milyon dolar olarak açıklayan Küçük, 2018 hedefinin ise 825 milyon dolar olduğunu ifade etti.



Waikiki mağazalarında dakikada bin 724 adet ürün satıldığını anlatan Küçük, geçtiğimiz bir yıl içerisinde toplam 436 milyon ürün satışı gerçekleştirdiklerini belirtti.



8 BİN YENİ İSTİHDAM



Türkiye’de 469, yurtdışında 364 olmak üzere 38 ülkede 833 mağazayla hizmet veren LC Waikiki’nin toplam 42 bin çalışanı bulunuyor. Vahap Küçük, önümüzdeki yıl 8 bin yeni kişiye istihdam sağlayacaklarını belirterek çalışan sayısını 50 bine çıkaracaklarını söyledi.



Şirketin 5 yıllık hedeflerini de anlatan Küçük, “2023’te bin 500 mağazaya ulaşmayı, 6 milyar doları yurtdışından olmak üzere toplamda 10 milyar dolar ciro eşiğini aşmayı hedefliyoruz” dedi.



Küçük, e-ticaret alanında da yeni projeler üzerinde çalıştıklarını ifade ederek “LC Waikiki, bir Türk markası olarak yurtdışında yerel e-ticaret operasyonuna başladı. Projemiz AB üyesi ülkelerden 27’sine 9 dilde, 5 farklı para biriminde AB içinde servis verecek bir yapı kurulmasını kapsıyor. E-ticarette faaliyetlerimizle yüzde 125 büyümeyi hedefliyoruz. E-ticaret tarafında 456 milyon TL ciro hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.



“İnsanları iyi giydirmek bizi motive ediyor” diyen Küçük, enflasyonun altında fiyat ayarlaması yaptıkları için düşük fiyatta ürün satabildiklerini ifade etti. Küçük, erkek dedi.



CİRO’NUN YÜZDE 40’I KADIN ÜRÜNLERİNDEN



Firmanın cirosundaki satış paylarını açıklayan Küçük, “Cironun yüzde 40’ı kadın ürünlerinden, yüzde 30’u erkek ürünlerinden geri kalan da bebek ve çocuk ürünlerinden” dedi.



YÜZDE 80’İ TÜRKİYE’DE ÜRETİLİYOR



Vahap Küçük, şirketin mağazalarında satılan ürünlerin yüzde 80’inin Türkiye’den tedarik edildiğini söyledi.



Türkiye’de konfeksiyon sektöründe yeni yatırımların yapılmadığına dikkat çeken Küçük, “Türkiye’de konfeksiyon sektöründe yeni yatırım yapılmıyor ve kimse de konfeksiyon sektöründe çalışmak istemiyor. Bu yüzden Türkiye’de özellikle bu yıl ciddi bir talep var, arz talebi karşılayamazdı. Yani Suriyeliler olmasaydı raflarımız maalesef boş kalırdı” dedi.

LC Waikiki

Vahap Küçük

LC Waikiki ciro

LC Waikiki 2018