2018’de proje bazlı teşvikin etkisi görülecek

Hükümet, 2018’de Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında 70 milyar liralık yatırıma “süper teşvik” vermeye hazırlanıyor. Tıptan enerjiye, teknolojiden petrokimyaya kadar geniş bir alandaki 10’u aşkın projeye verilecek teşvikler için başvurular değerlendiriliyor. Değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı tören ile süper teşvik belgeleri yatırımcılara takdim edilecek.
Yatırım teşviklerini Gazete Habertürk’ten Esra Nehir'e değerlendiren Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 2018 yılında Proje Bazlı Teşvik Sistemi’nin etkilerinin görülmeye başlanacağını söyledi. Zeybekci, “Oldukça etkin ve güzel işleyen bir yatırım teşvik sistemimiz var. Yatırım ortamını iyileştirme, yani fiziki ve hukuki altyapıyı geliştirme çalışmaları bizim için öncelikli olmaya devam edecek. Yeni ve çok stratejik programımız olan ‘Proje Bazlı Teşvik Sistemi’ kapsamındaki yatırım başvurularının daha da yaygınlaşmasını bekliyoruz” dedi.
169 MİLYARLIK YATIRIMA TEŞVİK
2017’nin ilk 11 ayında, yatırım tutarı 168.9 milyar lira olan 6 bin 899 yatırım için teşvik belgesi düzenlendi. Bir önceki yılın aynı dönemine göre, adet bazında % 48, yatırım tutarında yüzde 81, öngörülen istihdamda ise yüzde 61 artış yaşandı. Teşvik kapsamındaki yatırımlar tamamlandığında 201 bin 704 kişi istihdam edilecek.
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