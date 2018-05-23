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Oculus Go

Herhangi bir donanıma bağlanmasına gerek olmayan Oculus Go, sanal gerçeklik dünyasına adım atmak için en kolay ve en ucuz yol gibi görünüyor. Çünkü diğer VR cihazları gibi güçlü bir bilgisayara veya amiral gemisine ayrıca para vermenize gerek yok.