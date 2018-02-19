2019'da elektrikli 2020'de yerli şanzıman geliyor

Geçen yılın ihracat şampiyonu Ford Otosan büyük yatırımlarla gerçekleştirdiği Ar-Ge çalışmalarının meyvelerini almaya başladı. Dünyaya sadece ürün değil mühendislik hizmetleri de ihraç etme konusunda öne çıkan şirket için önümüzdeki dönemdeki büyük gelişmelerden biri dünya pazarlarında satılan Transit Custom’un elektrikli versiyonunun yollara çıkacak olması.



Gazete Habertürk'ün haberine göre, Gölcük’te 2019’dan itibaren üretimi başlayacak elektrikli model, iç ve dış pazarlarda satılacak. Bir hibrit olarak planlanan araçta 100 beygir gücündeki 3 silindirli Ecobost motor, gerektiği zaman bataryaları doldurup, menzili 500 km’ye kadar uzatacak. Şu anda birçok Avrupa ülkesinde testleri devam eden model için Gölcük’te hazırlıklar tamamlanmış durumda. Daha önce geliştirip patentini Çin’e sattığı motordan sonra Otosan, bu kez de ağır ticari araçlarda kullanılacak yerli şanzımanı geliştiriyor.



Türkiye’de bir ilk olacak yerli şanzımanla birlikte şirketin ağır ticarideki konumu çok daha güçlenecek. 49.5 milyon Euro yatırım yapılan ve Ford Otosan’ın geliştirdiği Ecotorq motor ailesiyle tam uyumlu çalışan şanzıman 2020’den itibaren kamyonlarda manuel ve otomatik olarak kullanılacak.



YENİ ŞANZIMAN PARÇADA YERLİLİĞİ YÜZDE 90'A ÇIKARACAK



Arka aks ve 13 litre E6 Ecotorq motordan sonra yerli şanzımanı da geliştirdiklerini anlatan Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, “Patenti bize ait bu şanzıman ile kamyon üretiminde yerlilik oranlarımızı parçada yüzde 90’a ciroda ise yüzde 75’e çıkarıyoruz. İnönü fabrikası kamyon ve çekici üretim kapasitemiz 15 bin adet ve biz 2020 yılına kadar ürettiğimiz 3 araçtan birini ihraç etmeyi hedefliyoruz ” diye konuştu.



2018 yılı toplam otomotiv pazarının 950 bin-1 milyon adet seviyesinde olmasını öngördüklerini söyleyen Haydar Yenigün, “Yılı 110-120 bin adet satış, 295-305 bin adet ihracat ve 210-230 milyon Euro yatırımla tamamlamayı planlıyoruz” dedi.

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