Taiwan Economic Daily News’ün üretici şirketlere dayandırdığı habere göre, Apple’ın önümüzdeki yıl satışa sunacağı bir iPhone modelinde üç arka kamera bulunacak.

6P lens tasarımına ve 5x zum kabiliyetine sahip olacağı söylenen kameranın optik, dijital yoksa melez zum mu yapabileceği ise belirtilmedi. Tek lensli iPhone 8, 5x dijital zum, çift lensli iPhone 8 Plus ve iPhone X ise 2x optik zum, 10x dijital zum yapabiliyor.

Tayvanlı gazetenin haberi doğruysa, Apple en büyük rakiplerinden Huawei’nin yeni amiral gemisi P20 Pro’daki (yukarıda) hamlelerini takip edecek demektir. Üç arka kameraya sahip olan bu telefonda, 40 MP f/1,8 lens, 20 MP f/1,6 monochrome lens, 8 MP f/2,4 telefoto lens bulunuyor ve 3x optik zum yapabiliyor.

Apple’ın bu yıl satışa sunacağı ve iPhone X’un devamı niteliğinde olacak akıllı telefonun 3x optik zum yeteneğine sahip olacağı söyleniyor. KGI Securities analistlerinden Ming-Chi Kuo, bu yıl satışa çıkacak iPhone’un çift lensli arka kamera sisteminde herhangi bir değişiklik yapılmasını beklemiyor.

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