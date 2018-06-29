2020’ye kadar tasarım vadisi kurulacak

2018-2020 Tasarım Stratejisi ve Eylem Planı’na göre Türkiye’de “Tasarım Vadisi” kurulacak, geliştirilen ürünler Tasarım Müzesi’nde sergilenecek. ülkenin tasarım kültürü ve yerel bilgi birikimi online arşivde toplanacak. Türkiye’yi tasarımda dünya markası haline getirmek ve katma değeri yüksek tasarımlar geliştirmek amacıyla hazırlanan yol haritası Resmi Gazete’de yayımlandı. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın hazırladığı yol haritasında önümüzdeki 2.5 yıl içinde hayata geçirilecek 5 hedef ve 20 eylem belirlendi. Kamu ve özel sektörün tasarım yönetim, üretim ve kullanım kapasitesi geliştirilecek. Bu hedef doğrultusunda “Tasarım Vadisi” kurulacak. 2020 sonuna kadar kurulması planlanan vadide, işletmelerin ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi, veri, araştırma ve danışmanlık merkezleri yer alacak. 100 bin metrekarelik alana kurulacak Tasarım Vadisi’nde, başta endüstriyel tasarımcılar olmak üzere, grafik ve modayla birlikte yaklaşık 500 tasarım ofisi bulunacak. Mevcut tasarım desteklerinin kapsamı genişletilecek. 2020 yılı sonuna kadar “Tasarım Müzesi” kurularak geliştirilen ürünler burada sergilenecek. Tasarımların sektörel analizleri yapılarak bilgi ve veri kapasitesi geliştirilecek. Türk kültürü ve yerel bilgiler kayıt altına alınarak online arşiv oluşturulacak.

TASARIM BAŞVURUSU YAPMADA 4’ÜNCÜYÜZ

FİRMALARIN % 9’U İHRACAT DA YAPIYOR

- Endüstriyel tasarım ofislerinin ortalama yaşı: 6.6

- En eski firma 1997 yılında kuruldu.

- Endüstriyel tasarım süreçleri henüz piyasaya yeteri kadar nüfuz etmedi, firmalar arası markalaşma yaygınlaşmadı.

- Tasarım faaliyetleri genellikle İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir’de.

- Endüstriyel tasarım ofislerinin yalnızca yüzde 6.7’si kendi imalathanesinde seri üretim yapıyor.

- Firmalardan yüzde 9’u tasarım ihracatı yapıyor.

- İmalat ve pazarlama firmalarında ortalama 3.8 endüstriyel tasarımcı çalışıyor.