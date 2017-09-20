2021 yılına kadar sözleşme yenilenen Benzema'ya yılda 7,5 milyon Euro zam yapıldı!

Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, Isco, Marcelo ve Dani Carvajal'ın ardından 29 yaşındaki golcü oyuncu Benzema'nın sözleşmesinin 2021 yılına kadar uzatıldığı bildirildi.

29 yaşındaki santrfor, 2009 yılında Los Galacticos projesinin parçası olarak Lyon'dan 35 milyon Euro'ya transfer edilmişti. Benzema, bugüne kadar Real Madrid'le 14 kupa kazanma başarısı gösterdi.

İspanyol basınına göre Benzema'nın yıllık ücretinde 7,5 milyon Euro gibi bir artış bulunuyor. Fransız oyuncu sözleşmesinin sonuna kadar Real Madrid'de kalması durumunda İspanyol ekibinden 1 milyar Euro'dan fazla kazanmış olacak.

Benzema'nın adı geçen transfer dönemlerinde PSG ve Arsenal başta olmak üzere birçok kulüple anılmıştı. Fransız futbolcu bı söylentilere "Bir santrfor olarak bulunduğum kulübe bakıyorum da başka bir yerde oynamaya ihtiyaç duymuyorum." ifadeleriyle cevap vermişti.

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