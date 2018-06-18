Gelişen teknolojiyle birlikte dünyada tüm sektörlerde dijital dönüşüm tam gaz sürerken, finansal teknolojiler alanında değişimin hızı da her geçen gün artıyor. Öyle ki, fintech olarak adlandırılan finansal teknoloji şirketlerinin finans sektörü üzerindeki ağrılığı da günden güne hatırı sayılır şekilde artıyor. Başta ABD’de silikon vadisi olmak üzere İngiltere, Çin, Hindistan ve Güney Asya’da yüzlerce girişim milyarlarca dolarlık bir ekosistem oluşturdu.

PAYI 29 TRİLYON DOLARA ULAŞACAK

Fintech’ler ekonomiye sağladığı çok boyutlu katkı, getirdiği yeni ürün ve hizmetler, finansal erişimin artırılması gibi sağladığı ek faydalar nedeniyle finans sisteminin geleceğini şekillendirecek önemli bir fırsat olarak görülüyor. Araştırma şirketi Juniper Research’ün raporunun ortaya çıkardığı rakamlar bu anlamda sektörün geleceğine yönelik de ışık tutuyor.

Şirketin, 2018-2022 döneminde şirketler arası parası transferinin seyrine dönük yayımladığı rapora göre, 2022 yılında 29 trilyon dolar tutarında şirketler arası para transferi fintech’ler üzerinden yapılacak. Bu da 2022 yılında şirketler arası yapılan her 100 dolarlık para transferinin 13 dolarının fintech’ler aracılığıyla yapılacağını gösteriyor.

2018 TRİLYON DOLARLIK HACİM

Rapora göre, bu yıl 150 trilyon doların üzerinde olan şirketler arası para transferi 2022 yılında 218 trilyona ulaşacak. Bu tutarın da yüzde 13.3’ü yani 29 trilyon doları fintech’ler aracılığıyla yapılacak. 2017 yılında ise şirketler arası para transfer hacminin yüzde 7.5’i, bir başka ifade ile 10.4 trilyon doları fintech’ler üzerinden yapılıyordu. Rapor, fintech’lerin finans sektöründeki ağırlığının ne yöne kayacağını gözler önüne sererken, dünyada bankalar da bu gerçekle yüzleşip, bu şirketleri birer rakip olarak değil, gelecek vizyonlarını önemli iş ortakları olarak görüyor. Bu maçla da fintech startup’ları ile sürekli işbirliklerine gidip başarılı sonuçlar veren işbirliklerini de kalıcı veya uzun süreli hale getirmeye gayret gösteriyorlar.

ŞİRKETLER ARASI PARA TRANSFER HACMİ

2017-150 trilyon dolar

2020-218 trilyon dolar

BU TUTARIN NE KADARI FİNTECH’LER İLE OLUYOR?

2017-10.4 trilyon dolar

2020-19trilyon dolar

2017 YILINDA DÜNYADA 14.2 MİLYAR DOLAR YATIRIM ALDILAR

CBINSIGHTS’ın raporuna göre 2017’de dünyada fintech’lerde 1.824 adet birleşme ve satın alma anlaşması yapıldı. Bu anlaşmalarla 14.2 milyar dolarlık girişim sermayesi yatırımı yapıldı. Yatırımlarda ABD, 7 milyar 53 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Onu 1 milyar 783 milyon dolarla İngiltere takip ediyor. 2017’de değeri 1 milyar doların üzerinde olan ve Unicorn olarak ifade edilen 25 fintech şirketinin değeri ise 76 milyar dolara ulaştı. Bu şirketlerin 16’sı Kuzey Amerikalı, 4’ü Avrupalı, 4’ü Çinli ve 1’i de Hintli. 2017’de 35 fintech şirketi 100 milyon doların üzerinde yatırım aldı ve bu şirketlere yapılan yatırım 7.8 milyar dolar oldu. Avrupa’da ise fintech şirketlerinin aldığı yatırımlar 2017 yılında yüzde 121 artarak 1.2 milyar dolardan 2 milyar 676 milyon dolara yükseldi. Kuzey Amerika’da ise yüzde 33 artarak 5 milyar 891 milyon dolardan 7 milyar 837 milyar dolara ulaştı.

TÜRKİYE’DEKİ SAYILARI 200’ÜN ÜZERİNE ÇIKTI

Dünyada 2008 finansal krizinin tetiklediği ve 2010 yılıyla birlikte de yaygınlaşmaya başlayan fintech’ler Türkiye’de de son dönemde dikkat çekiyor. Çekilen yatırımlar anlamında henüz çok büyük rakamlara ulaşılmasa da uzmanlar bu alanda Türkiye’nin çok gecikmiş olmadığını söylüyor. Türkiye’de fintech’lerin 2017 yılında çektiği yatırım tutarının yaklaşık 30 milyon dolar olduğu biliniyor. Kuşkusuz bu rakam Türkiye’nin potansiyeli ile kıyaslandığında çok yüksek bir rakam değil. Ancak sektörde 200’ün üzerinde fintech startup’ı olduğu göz önüne alındığında önümüzdeki dönemde yatırım ikliminin de gelişmesiyle rakamların artması bekleniyor. Fintech’lerin sektör olarak hükümetin ajandasına girmiş durumda olduğuna dikkat çeken sektör uzmanları, fintech’lerin gelişmesi için dünya örneklerinde olduğu gibi regülasyon tarafında adımlar atılması gerektiğini belirtiyor.

BANKALAR İLE İŞBİRLİKLERİ ARTIYOR

Fintech’lerin son 10 yılda yeteri kadar finansal hizmet alamayan kesime, tek bir ürünle odaklandıkları hatırlatılan CBINSIGHTS’ın “Fintech Trends 2018” raporunda artık bu modelin terk edildiği vurgulandı. Raporda, ürün ve hizmetlerini daha da artıran, daha çok kişiye özel hizmetler sunan bu şirketlerin hızla büyüdüğüne dikkat çekiliyor. Raporda, başta ABD ve Avrupa olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde dev bankaların, fintech’lerdeki yatırımlarını artırırken, bir yandan da ortaklıklara gittiği belirtiliyor. Raporda, ortaklıkların data analizi, altyapı, alternatif krediler, varlık yönetimi, çeşitli ödeme sistemleri gibi alanlarda öne çıktığı da vurgulanıyor.

FINTECH NEDİR?

Finans ve teknoloji kelimelerinin birleşiminden oluşan “fintech”, teknoloji ve finansın bir arada yürüdüğü bir alan. Çeşitli nedenlerden dolayı bankacılık sektörünün odaklanmadığı alanlarda ve finansal kesim ile tanışmamış nüfusa yönelik ürünleriyle dikkat çekiyor. Başta İngiltere, ABD, Çin olmak üzere son yıllarda oldukça popüler hale gelen fintech girişimleri, başta bankacılık olmak üzere sigorta, araç kiralama, uçak bileti gibi para ile işi olan her sektöre hizmet veriyorlar. Müşterilerin yeni ürün ve finansal hizmet ihtiyaçlarını dijital ve mobil ortamlar üzerinde çözen yöntemler sunan bu şirketler, mobil ödeme sistemlerinin bu kadar yaygınlaşması ve gündelik hayatın içerisinde oldukça sık bir şekilde kullanılması, her yerde internete bağlanılabilmesi ve finansal işlemlerin mekândan bağımsız halde yapılma arzusunun birleşmesiyle daha da gelişen bir sektöre dönüşüyor.

5 YILDA YATIRIMLAR 5 KAT ARTTI

YATIRIM TUTARINDA ABD İLK SIRADA