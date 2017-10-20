2024 Avrupa Şampiyonası için aday şehirlerimiz belli oldu

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;
Türkiye'nin ev sahipliğine aday olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Finalleri adaylık dosyasında yer alacak şehir ve stadyumlarla ilgili karar verildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 17 Ekim 2017 tarihli toplantısında alınan kararla belirlediği şehir ve stadyumlar şöyle:
İstanbul (Atatürk Olimpiyat Stadyumu ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu), Bursa (Büyükşehir Belediye Stadyumu), Antalya (Antalya Stadyumu), Eskişehir (Eskişehir Yeni Stadyum), Gaziantep (Gaziantep Stadyumu), Konya (Büyükşehir Belediye Stadyumu), Trabzon (Şenol Güneş Spor Kompleksi), Kocaeli (Yeni Stadyum), Ankara (Yeni Stadyum).
TFF, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylık dosyasını 27 Nisan 2018'de UEFA'ya teslim edecek. UEFA Yönetim Kurulu ise EURO 2024'e ev sahipliği yapacak ülkeyi Eylül 2018'de yapacağı toplantıda açıklayacak.
NOT: TFF, ilk duyurusunda Konya yerine sehven Kayseri'nin yazıldığını açıkladı. 2. haberde aday şehir olarak Kayseri yerine Konya yazıldı.
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Misafir 6 saat önceizmir nerde00
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Misafir 7 saat önce20 YILDIR ADAY OLDUĞUMUZ İÇİN ÜLKEMİZDE HARİKA STADLAR YAPILDI AMA EV SAHİPLİĞİ VERİLMEDİ DURMAK YOK 2100'E KADAR ADAYIZ BİRİSİ ÇIKAR ELBET.00
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Misafir 7 saat önceİnşsllah bursaya verirler00