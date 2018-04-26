''Euro 2024 kazanılırsa 10 milyon ağaç dikilecek''

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın ev sahipliği yarışında Türkiye için yeni süreç başlıyor.
Gazete Habertürk'ten Meriç Müldür'ün haberine göre; bv sahipliği için adaylık başvurusu resmi teklif dosyası, bugün UEFA’ya sunulacak. Dosyada, ülkemize 3 milyon taraftarın gelmesi beklenen turnuvanın devam ettiği süre boyunca, her taraftara birer fide verileceği ve bunlarla ‘2024 Ormanı’ oluşturulacağı yer aldı.
Yani şampiyonaya gelen her taraftarın Türkiye’de dikili bir ağacı olacak. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu’nun da 7 milyon ağaç daha dikeceği ve toplamda 10 milyon ağaca ulaşılacağı belirtildi. Bununla birlikte mevcut olanların yanında Ankara’ya yeni bir stat yapılacak, İstanbul’da ise Atatürk Olimpiyat Stadı yıkılarak yeniden inşa edilip çok modern bir futbol mabedi haline getirilecek.
Türk delegasyonunda TFF Başkanı Yıldırım Demirören, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Alaattin Aykaç, Mustafa Çağlar ile Genel Sekreter Kadir Kardaş ve Türkiye Tanıtım Elçisi Barış Telli yer alacak.
GÜVENCE, GARANTİ MEKTUPLARI
TFF Başkanı Yıldırım Demirören, garanti mektuplarının da bulunduğu adaylık dosyasını UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis’e teslim edecek. UEFA, gelecek haftalar içinde aday ülkeler Türkiye ve Almanya’nın adaylık başvurusu dosyalarını inceleyerek eylül ayına kadar raporunu hazırlayacak. 2024’ün ev sahibi 27 Eylül’de Nyon’daki toplantı sonrası açıklanacak.
ALMANYA TESLİM ETTİ
Türkiye’nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın ev sahipliği için yarıştığı ülke olan Almanya, adaylık başvuru dosyasını önceki gün teslim etti. Başvuru sonrasında, UEFA Genel Sekreteri Theodoridis, yaptığı açıklamada, “DFB, adaylığı ciddiye alıyor. Euro 2024’ü düzenleyecek ülkeyi açıklayacak olan UEFA İcra Kurulu’na sunulacak dosyanın raporunu incelemeyi sabırsızlıkla bekliyorum” ifadesini kullandı.
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