FETÖ üyelerinin, "2048 fun and relaxing puzzle game" oyunu görünümlü yeni bir kripto grafik haberleşme programı kullandığı ortaya çıktı. Yaşanan bu gelişme üzerine vatandaşlar da 2048 oyunu hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki 2048 oyunu nedir? "2048 fun and relaxing puzzle game" nedir?

2048 OYUNU NEDİR?

2048 oyunu, 9 Mart 2014 tarihinde piyasaya sürülen Android ve iOS platformlarda yer alan tek oyunculu çevrimiçi bir sayı oyunudur. İtalyan uygulama geliştiricisi Gabriele Cirulli tarafından geliştirilen 2048 oyununda amaç ekrandaki 16 karede yer alan rakamları birbirleriyle birleştirerek 2048 rakamına ulaşmak.

Yani 2048 oyununda 2+2=4 , 4+4=8 gibi toplama işlemlerini yaparak 2048 sayısına ulaşılmaya çalışılıyor. Eğer 16 karenin hepsi dolmuş ve yan yana aynı sayılar gelmiyorsa oyun kaybedilmektedir.

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