Polis olma hayali kuran binlerce aday, geçtiğimiz günlerde 21. dönem polis alımı için başvurularını gerçekleştirmiş ve bekleyişe başlamıştı. Polis alımı için sonuçların açıklanmasını bekleyen binlerce aday, merakla internet üzerinde "21. dönem polis alımı başvuru sonuçları açıklandı mı?" aramasını yapıyor. Peki 21. dönem polis alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Polis alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
POLİS ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Polis olabilmek için 25 Eylül - 6 Ekim tarihleri arasında başvurularını gerçekleştiren binlerce aday, büyük heyecanla sonuçları bekliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü dahilinde yapılan 21. dönem polis alımı için sonuçlar henüz duyurulmadı ancak ilerleyen günlerde sonuçların açıklanacağı tahmin ediliyor.
Toplam 13 bin öğrencinin alınacağı 21. dönem polis alımında, lisans mezunu (10.000) erkek, (1.000) kadın, önlisans mezunu (1.800) erkek, (200) kadın olmak üzere alımlar yapılacak.
Bilindiği üzere dün Polis Akademisi Başkanlığı, resmi internet sitesi üzerinden "2017 Yılı 21. Dönem Pomem Giriş Sınavı Fiziki Yeterlilik Sınav Talimatı" yayınlandı ve yapılan yazılı açıklamada adaylara parkur tanıtıldı. Parkurun yayınlanmasıyla birlikte adaylar ön başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını daha fazla merak etmeye başladı.
2017 yılı Polis alımları kapsamında adaylar 21. Dönem POMEM ön başvuru sonuçlarını öğrendikten sonra sınav giriş belgelerini alacaklar ve daha önce hazırladıkları belgeler ile belirtilen tarihte sınava alınacaklar.
21. DÖNEM FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ
21. DÖNEM POLİS ALIMI FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI
Adayların başarılı sayılabilmeleri için oluşturulan parkuru erkek adayların 47 saniyede, kadın adayların 51 saniyede tamamlamaları gerekmektedir. Fiziki yeterlilik parkurunu 39 saniye ve daha aşağı sürede tamamlayan erkek adaylar, 43 saniye ve daha aşağı sürede tamamlayan kadın adaylar 100 tam puan alırlar. Fiziki yeterlilik sınavı sonucunda 60 puanın altında alan adaylar yönetmelik gereği başarısız sayılırlar.
Fiziki yeterlilik sınavında 60 puanın altında alan adaylara “0” sıfır puan verilir. Fiziki yeterlilik sınavı komisyonu başarısız adaylar hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verir ve başarısız adaylar mülakat sınavına geçemezler.
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