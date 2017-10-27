21. Dönem POMEM sınav tarihleri açıklandı

Polis olma hayali kuran milyonlarca aday, büyük merakla Polis Akademisi'nden yapılacak olan açıklamayı bekliyordu. Polis Akademisi'nin internet sitesi üzerinden yayınlanan duyuruda 21. dönem POMEM giriş sınavı ön sağlık ve fiziki yeterlilik sınavı merkezleri ile sınav tarihleri açıklandı. Peki 21. Dönem POMEM sınavı ne zaman?

21. DÖNEM POMEM SINAV TARİHLERİ BELİRLENDİ

Polis olmak için dört gözle Polis Akademisi'nden yapılan açıklamayı bekleyen vatandaşlar, merakla internet üzerinde "21. Dönem POMEM sınavı ne zaman?" diye araştırıyor. POMEM sınav merkezlerini ve POMEM sınav tarihlerini bekleyen binlerce vatandaşın bekleyişi sona erdi ve Polis Akademisi yaptığı duyuruyla sınav merkezlerini ve sınav tarihlerini duyurdu.

21. DÖNEM POMEM SINAV TARİHLERİ SORGULAMA EKRANI

— Polis Akademisi (@paedutr) October 27, 2017

Polis Akademisi Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden yayınlanan açıklamada 21. dönem POMEM giriş sınavı ön sağlık ve fiziki yeterlilik sınavı için sınav merkezleri ve sınav tarihleri duyuruldu.

Buna göre, 21. Dönem POMEM giriş sınavı ön sağlık ve fiziki yeterlilik sınavına katılacak olan adaylar sınav tarihlerini ve sınav merkezlerini e-Devlet şifresi ile www.pa.edu.tr adreslerinden sorgulama yaparak öğrenecekler.

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada aynı zamanda "İlan edilen sınav tarihi ve sınav merkezinde adaylara ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı uygulanacaktır. Bu aşamalardan başarılı olan adayların mülakat sınavı tarihi ve sınav merkezi ilerleyen süreçte açıklanacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir." ifadeleri kullanıldı.

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