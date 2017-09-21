Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz 2016 tarihinde kalkıştığı darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yurt genelinde FETÖ temizliği tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 21 Eylül 2017 Perşembe günü raporu.

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SAMSUN'DA 13 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.



Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan özel sektör çalışanı 5'i kadın 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddia edilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.



Şüpheliler 15 Eylül'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı. (AA)

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