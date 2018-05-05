İngiliz bir bilim insanı, sadece 3 hafta içinde tamamen ayrışan su şişesi icat etti.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre James Longcroft tarafından pet şişelere alternatif olarak geliştirilen su şişesi, atık kâğıtlardan yapılma. İçinde ise su geçirmez astar bulunuyor.

Şişenin barındırdığı bütün malzemeler, suda ya da çöpte 3 hafta içinde çözünerek yok oluyor.

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