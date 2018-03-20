Gün dönümü ve ilkbahar mevsiminin habercisi olarak yorumlanan 21 Mart İlkbahar Ekinoksu, yarın gerçekleşecek ve sıcaklıklar artmaya başlayacak. Böylece ilkbaharın başlangıcı olacak. Peki 21 Mart İlkbahar Ekinoksu nedir? 21 Mart İlkbahar Ekinoksu'nda neler oluyor, hangi olaylar gerçekleşiyor?

21 MART İLKBAHAR EKİNOKSU NEDİR?

21 Mart İlkbahar Ekinoksu'nda güneş ışınları ekvatora dik açı (90 derece) ile gelmektedir. Bu olayla birlikte gece ve gündüz birbirine eşitlenmekte, hem kuzey hem de güney kutbu aynı anda gündoğumu hattına girmektedir.

Böylece gün ışığı, her iki yarımküre arasında eşit olarak paylaşılmaktadır. 21 Mart İlkbahar Ekinoksu ile birlikte Güney Yarım Küre'de gündüzler gecelerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre'de ise geceler gündüzlerden uzun olmaya başlar.

21 MART VE 23 EYLÜL EKİNOKSLARININ ORTAK ÖZELLİKLERİ NEDİR?

1 - Güneş ışınları Ekvator’a dik gelir.

2 - Güneş ışınları her iki yarımküreye aynı açılarla gelir.

3 - Dünya’daki durgun sularda gel-git genliği artar.

4 - 21 Mart tarihinden 23 Eylül tarihine kadar ışınlar Ekvator’un kuzeyindeki noktalara dik geldiğinden Kuzey Yarımküre’de gündüzler, Güney Yarımküre’den daha uzundur. 23 Eylül’den 21 Mart’a kadar ise Güney Yarımküre’deki gündüzler Kuzey Yarımküre’den daha uzundur.

5 - 21 Mart Kuzey Kutup Noktası’nda, 23 Eylül ise Güney Kutup Noktası’nda 6 aylık gündüzün başlangıç tarihleridir. Güneş, ekinokslarda tam doğudan doğup tam batıdan batar.

6 - Güneş’ten her iki yarımküreye gelen enerji miktarı eşit olmasına rağmen, sıcaklık birikiminin farklı olması nedeniyle, sıcaklıklar eşit değildir.

7 - Güneş ışınları kutup noktalarına teğet geçtiğinden, aydınlanma dairesi kutup noktaları üzerinde oluşmuştur. Kutuplarda alacakaranlık yaşanır.

8 - Tüm Dünya’da gece ve gündüz süreleri eşittir (Ekinoks).

9 - Aynı meridyen üzerindeki tüm noktalarda Güneş aynı anda doğup, aynı anda batar.

10 - Her iki yarımkürede bahar mevsimlerinin başlangıcıdır. 21 Mart Kuzey Yarımküre’nin ilkbaharı, Güney Yarımküre’nin sonbaharıdır. 23 Eylül Güney Yarımküre’nin ilkbaharı, Kuzey Yarımküre’nin sonbaharıdır.

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