Enstitü, doğurganlık oranında azalma olmasına rağmen, yaklaşık 7.5 milyar olan dünya nüfusunun 2050'de 10 milyara ulaşacağını açıkladı. Şu anda yaklaşık 1.26 milyar nüfusu olduğu tahmin edilen Afrika kıtasında bu rakamın 2100'de 4.4 milyar olacağı, dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'in 2050'de birinciliği Hindistan'a kaptıracağı tahmin ediliyor. Bu yıl 80.9 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi olan Türkiye'nin ise 2050'de 95 milyon nüfusa ulaşarak, dünyanın en kalabalık 20'nci ülkesi olması bekleniyor.

Fransız Ulusal Demografi Çalışmaları Enstitüsü

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