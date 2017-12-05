215 adet dinozor yumurtası bulundu

Çin’de bir paleontolojist grubu, 66 milyon yıl önce yok olan teruzor (pterosaur) isimli uçabilen bir sürüngen türüne ait 215 adet yumurta buldu. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre bilim insanları, teruzorlara ait eski fosil kalıntılarının yıllar geçtikçe düzleştiğini ve incelenmelerinin zorlaştığını fakat 16’sının içinde halen embriyon kalıntısı bulunduğunu belirtti.

Yumurtaların eşsiz olduğunu belirten Leicester Üniversitesi palebiyoloğu David Unwin, “Yumurta içindeki pterozorların embriyonik gelişimini yeniden oluş- turmaya başlayabiliriz. Ancak biraz zaman alacak” diye konuştu.





